需求旺盛 陸銅礦場滿載開採

中國大陸是全球最大的銅產品生產國和消費國，銅消費量約占全球一半以上，由於銅是ＡＩ等新興產業所必需的材料，大陸一家全球銅加工龍頭企業的負責人表示，眼下市場需求旺盛，其中新能源汽車的高壓電磁扁線產品，訂單已經排到二○二七年下半年，原料銅的消耗極大，每年要採購原生銅和再生銅共計約一百九十萬噸。

央視財經報導，今年以來，國際銅價持續走高，截至二十七日十七時，倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）銅價報一三六三八美元／噸，仍處於近年來高位。因以銅為原料的中下游產品供不應求，上游的礦場正開足馬力，滿載開採。

在江西德興的一處大型銅礦的開採作業現場，工作人員表示，礦區共有五台電鏟同步作業，正處於二十四小時滿載生產狀態，日均開採量達十三萬噸。礦石經過磨礦、浮選等工序後，將會製成銅精礦，供應到下游冶煉企業。

負責人稱，今年以來下游企業的需求旺盛，銅價持續走高，礦山獲利能力增強，過去受成本限制、效益偏弱的低品位礦石也身價上升，被納入開採序列。

江銅集團德興銅礦採礦場副場長羅黎明表示，因為銅價處於高位，低品位礦石利用量會加大，今年預計將會超過一千六百萬噸。

為了進一步擴大產能，礦場也加強了對於周邊礦區的勘探力度，一些原來被視為無價值的廢礦也利用起來，努力盤活存量資源。

今年以來，倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）三個月銅期貨價格累計漲幅近百分之十，五月下旬站穩一萬三千六百美元/噸。大陸滬銅主力合約從三月底每噸九點二萬元人民幣漲至近十點五萬元。業內人士分析，除了下游需求旺盛，近期全球主要銅礦產區接連遭遇營運中斷問題，限制了供應端產能。同時受中東局勢影響，銅冶煉關鍵原料硫磺供應受阻，進一步加劇了銅現貨市場的緊張，共同推高銅價。

國信期貨首席分析師顧馮達表示，銅價上漲對上游銅礦企業同時帶來了機會與挑戰。從財務表現來看，第一季整個銅業採選利潤大幅提升，直接改善了企業現金流與資本開支能力。價格劇烈波動，尤其是單邊的上漲，對企業的避險能力、庫存管理水準和資金運作效率提出了更高要求。