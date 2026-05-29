聽新聞
0:00 / 0:00

比亞迪秀4奈米智駕晶片 支持 L3、L4 自動駕駛

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

比亞迪董事長王傳福昨（28）日發布，比亞迪自研的大陸首款4奈米智駕晶片「璿璣 A3」，支持L3、L4 自動駕駛。

IT之家報導，該晶片已開啟規模化量產，支持 L3、L4 自動駕駛，三顆晶片總算力超2100TOPS。

對比行業同級別產品，璿璣A3的單位算力功耗降低20%，同時配合企業自研的底層演算法進行深度優化，使算力利用率實現100%的提升。王傳福表示，車規級4奈米晶片的研發與製造標準極其苛刻，其技術難度等同於消費電子領域的2奈米級別。

王傳福透露，早在2002年，比亞迪就組建了自己的晶片團隊「IC 設計部」，也就是比亞迪半導體前身。目前比亞迪已推出2,000多款晶片產品，覆蓋智慧汽車、消費電子等各個領域。

智駕晶片的發布，依託於龐大的道路數據累積與長期的半導體研發投入。比亞迪輔助駕駛車輛保有量已突破310萬輛，每日生成的行駛里程超過2億公里。

比亞迪現擁有五座晶圓工廠，掌握從產品定義、架構設計、電路設計到晶圓製造、封裝、測試七大步驟，是全球唯一一家擁有晶片全流程、全鏈路製造能力的車企。

比亞迪 晶片 大陸

延伸閱讀

高通拿下字節 AI 晶片大單 預估出貨百萬顆定製化 ASIC

坐不住了… 華為「韜定律」縮短中美晶片差距 5年變3年

深耕30年…華為「晶片女王」何庭波靠「備胎」打贏美制裁

科林研發擬強化AI導入 擴大亞利桑那與加州投資

相關新聞

加速出海 全球人形機器人8成來自大陸

大陸機器人產業加速拓展海外市場，官方統計，今年第一季出口額達人民幣一一三點二億元（下同）。同時，隨人形機器人量產與產業鏈持續成熟，具身智能市場規模預計二○三五年有望突破兆元。

SONY之後換LG撐不住？傳考慮出售電視業務 已找這家陸企會談

繼索尼把電視業務「出售」給了TCL後，外傳LG電子高管近日與海信高管就業務重組計畫進行協調磋商、其中包括出售LG電視業務部門可能性的傳聞，一位接近海信的業內人士表示，企業之間的交流很正常，其他都屬於猜測。

聯想搶攻中小企業AI商機 推百應生態星河計畫

聯想集團發布「百應AI生態2026星河計畫」搶攻中小企業AI商機，提供1億次全域品牌產品曝光、2026年認證限免、首年返還合作收入、兆級Token資源包、人民幣5,000萬元投資支持等多項扶持方案，希望惠及萬千中小企業AI轉型落地。

海信傳收購LG電視業務 雙方高層協商重組計畫

繼索尼把電視業務「出售」給了TCL後，LG電子高管近日與海信高管就業務重組計畫進行協調磋商、其中包括出售LG電視業務部門可能性的傳聞，一位接近海信的業內人士表示，企業之間的交流很正常，其他都屬於猜測。

李開復旗下 零一萬物拚2027年上市

零一萬物公司CEO李開復在公司三周年內部講話中首度披露多項關鍵目標，包括衝刺「中國首家盈利的AI 2.0公司」，目標2027年交表上市，並計劃追加派發2,000萬期權激勵。

大基金領投DeepSeek 首次涉足AI大模型領域

大陸AI大模型公司深度求索（DeepSeek）首輪融資洽談已接近尾聲，參與交易談判的投資人透露，本輪融資將由大陸國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）領投，數家法人投資機構也在談判名單上。 該輪融資完成後，公司估值將接近450億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。