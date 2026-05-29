大基金領投DeepSeek 首次涉足AI大模型領域

大陸AI大模型公司深度求索（DeepSeek）首輪融資洽談已接近尾聲，參與交易談判的投資人透露，本輪融資將由大陸國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）領投，數家法人投資機構也在談判名單上。 該輪融資完成後，公司估值將接近450億美元。

過往，大基金重點投向晶片製造、設備、材料等核心環節，從未公開投資任何一家大陸本土AI大模型公司。此次若順利成局，將是大基金首次涉足AI大模型領域，代表國家頂層已將頂尖AI模型視為戰略資產。

陸媒《財經》報導，今年4月以來，大陸一級市場情緒高漲，DeepSeek成為炙手可熱投資標的，有接近交易人士表示，所有人都想接觸DeepSeek，「但沒有一個人保證百分百投進去」，且不到最後一刻，參投方和投資金額都存在變數。不過該人士最新透露，首輪融資名單在本月底已基本敲定，並且是由大基金領投。

此外，今年4月DeepSeek正式發布並開源全新系列模型DeepSeek-V4預覽版，推出Pro與Flash兩個版本。本次是DeepSeek自去年初以開源推理模型R1震撼全球AI市場後，規模最大的技術升級。 DeepSeek-V4-Pro在Agent能力、世界知識與推理性能三大維度，達到開源領域領先水準。

該公司指出，目前 DeepSeek-V4 已成為公司內部員工使用的Agentic Coding模型，據評測反饋，使用體驗優於Sonnet4.5，交付品質接近Opus 4.6非思考模式，但仍與Opus 4.6思考模式存在一定差距。在數學、STEM、競賽型代碼的測評中，DeepSeek-V4-Pro 超越當前所有已公開評測的開源模型，取得比肩世界頂級閉源模型。

大陸長期以來限制高級官員和國企高管海外出行，這些被視為對國家具有戰略重要性的人才，在出境前須取得相關部門批准。如今，傳出官方正將這些管理措施擴大到阿里巴巴和DeepSeek等私營企業的頂尖AI專家。