加速出海 全球人形機器人8成來自大陸

大陸機器人產業加速拓展海外市場，官方統計，今年第一季出口額達人民幣一一三點二億元（下同）。同時，隨人形機器人量產與產業鏈持續成熟，具身智能市場規模預計二○三五年有望突破兆元。

央視財經指出，據大陸海關統計，今年第一季，大陸機器人產業海外市場拓展步伐加快。而各類單獨列名的「機器人」合計出口額達人民幣一一三點二億元，產品遠銷至全球一四八個國家和地區。數據顯示，大陸具身智能產業的市場規模預計在二○三○年達到四千億元，並有望在二○三五年突破兆元級別。

報導稱，人形機器人領域目前整機企業超過一百四十家，年出貨量約一點四四萬台，全球占比百分之八十四點七，相當於每十台人形機器人中有八台來自大陸。相關產業亦帶動應用與製造規模擴張。今年在北京舉行的機器人半程馬拉松賽事中，人形機器人完成半馬時間為五十分二十六秒，較去年二小時四十分縮短。

同時，大陸全國首個人形機器人全生命周期管理服務平台二十二日在北京發布，每台機器人將擁有唯一編碼，覆蓋生產、銷售、使用到報廢回收全流程。該平台由工信部相關標準化機構牽頭搭建，目前已覆蓋一百餘家企業、二點八萬餘台設備。

中國電子技術標準化研究院信息技術研究中心主任董建說，編碼採四段式結構，涵蓋國家碼、企業碼、產品碼與序列碼，確保唯一性與可追溯性，同時兼顧企業既有系統兼容。

另，報導指，隨產業鏈技術持續進步，大陸人形機器人正進入量產與商業化並行階段，具身智能仍處起步期但市場規模持續擴張。

電子工程專輯提到，摩根士丹利研報稱，大陸在人形機器人領域憑藉投入與先發優勢，正重現電動車產業成長路徑。

數據顯示，二○二五年全球人形機器人出貨量約一點三萬至一點六萬台，其中約九成來自大陸製造商；美日等國仍多停留在原型機階段，該產業有望成為新的出口成長動能。