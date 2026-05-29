李開復旗下 零一萬物拚2027年上市

零一萬物公司CEO李開復在公司三周年內部講話中首度披露多項關鍵目標，包括衝刺「中國首家盈利的AI 2.0公司」，目標2027年交表上市，並計劃追加派發2,000萬期權激勵。

陸媒虎嗅報導，據網上流傳的內部講話稿，李開復稱，明年是公司成立第四年，是成就初衷、二次創業的元年，也是立下「AI 賦能產業」新範式的元年：別人用AI改工作流程，他們用AI改客戶財報，他提出今年務必拿下人民幣15億至20億合約的硬指標，同時為計劃上市鋪路。

李開復表示，明年某季，零一萬物將會成為中國首個實現盈利的AI 2.0公司 ，行業都在燒錢捲參數，他偏要證明AI公司能自我造血，用真實客戶價值換取真金白銀，到那天，別叫我們六小虎，該叫金錢豹 。

大陸大模型公司在2025年逐漸兵分兩路，一類仍堅持預訓練、繼續投入GPU與基礎模型能力，代表公司包括智譜、MiniMax、月之暗面以及階躍星辰。

另一類則是開始主動收縮預訓練戰線，轉向商業化與產業落地，零一萬物則是這類的代表業者。