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海信傳收購LG電視業務 雙方高層協商重組計畫

經濟日報／ 記者林宸誼、編譯易起宇／綜合報導
LG。 美聯社
LG。 美聯社

索尼把電視業務「出售」給了TCL後，LG電子高管近日與海信高管就業務重組計畫進行協調磋商、其中包括出售LG電視業務部門可能性的傳聞，一位接近海信的業內人士表示，企業之間的交流很正常，其他都屬於猜測。

韓媒EBN報導，對海信而言，這樣的交易顯然意義重大，海信公司近年來已快速擴張，增加了非常多國際能見度，不僅是在平價電視方面，也包含在大型Mini LED和高階電視。

今年3月底，TCL電子與索尼簽約將設立合資公司，來承接索尼電視、音響等家庭娛樂電子硬體業務，並將由TCL電子控股。先前海信已收購日本東芝電視業務。業內預測，大陸企業今後在全球電視市占還將進一步提升。

第一財經日報報導，LG電子負責電視業務的媒體娛樂解決方案部門去年虧損。先前LG電子的兄弟公司LG Display已經退出液晶電視面板製造業務。

Omdia消費電子分析師張兵認為，LG電子2025年在全球彩電行業的營收排第二位、僅次於三星；LG電視去年出貨量排第四位，在三星、TCL、海信之後，不排除LG電子在電視供應鏈上，與中國的代工廠、品牌廠商進行資源分享和合作的可能性。

據Omdia的市場研究數據，LG的全球電視市占率近期仍停留在10-11%，但大陸品牌已持續攻城掠地。同時，LG電視事業的利潤率也據傳仍十分稀薄。

中國電子視像行業協會秘書長董敏指出，全球電視行業的發展形勢相對明朗，正處於品牌競爭格局的劇烈變動和重構中。首先，電視在相當長的時間內仍舊會是存量市場，競爭趨於激烈。其次，電視是上游供應鏈占核心甚至主導作用的行業。

索尼 TCL LG

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