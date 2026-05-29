聯想搶攻中小企業AI商機 推百應生態星河計畫

聯想集團發布「百應AI生態2026星河計畫」搶攻中小企業AI商機，提供1億次全域品牌產品曝光、2026年認證限免、首年返還合作收入、兆級Token資源包、人民幣5,000萬元投資支持等多項扶持方案，希望惠及萬千中小企業AI轉型落地。

綜合陸媒報導，聯想在成都召開百應中小企業合作夥伴大會，會中發表聯想百應AI主機mini 100、聯想百應AI主機300、聯想百應AI主機Pro 700，均搭載聯想自研的百應AI系統3.0版本，以解決中小企業在AI部署門檻高、落地難、成本高的痛點。

聯想集團高級副總裁、中國區方案服務業務群總經理戴煒表示，百應AI 3.0的核心是聯想自研的‌百應Claw引擎‌，搭配自研的Token Plan算力服務模式、詞元寶硬體等整套方案，從底層技術到產品架構均為聯想自主研發。

聯想百應生態目標是：匯聚1萬家以上智能體服務交付夥伴、提供5萬個以上數字角色、共建10萬個以上Skills技能，用生態的力量，服務500萬家中小企業。

會上正式發布「百應AI 3.0」，其核心引擎百應Claw同步亮相，成為支撐企業AI原生平台運行的智能中樞，為全棧AI能力、Token算力體系、端邊雲協同提供底層技術支撐。據悉，百應Claw搭建Skills、Brain、Token三層技術架構，具備環境適配、效果評測、場景蒸餾核心能力，實現場景適配、智能調度、算力保障全鏈路協同。

聯想百應全新發布Token Plan企業級算力訂閱服務，推出體驗版、基礎版、進階版、專業版四檔訂閱套餐，月度低至人民幣35元即可擁有3,000萬企業級Token算力，大幅拉低中小企業AI使用門檻。