比亞迪自研大陸首款4奈米智駕晶片璿璣A3發布 支持L3、L4自動駕駛

比亞迪董事長王傳福28日晚間發布，比亞迪自研的大陸首款4奈米智駕晶片「璿璣 A3」，支持L3、L4 自動駕駛。

IT之家報導，該晶片已開啟規模化量產，支持 L3、L4 自動駕駛，三顆晶片總算力超 2100TOPS。

對比行業同級別產品，璿璣A3的單位算力功耗降低20%，同時配合企業自研的底層演算法進行深度優化，使算力利用率實現100%的提升。王傳福表示，車規級4奈米晶片的研發與製造標準極其苛刻，其技術難度等同於消費電子領域的2奈米級別。

王傳福透露，早在2002年，比亞迪就組建了自己的晶片團隊「IC 設計部」，也就是比亞迪半導體前身。目前比亞迪已推出2000多款晶片產品，覆蓋智慧汽車、消費電子等各個領域。

此次智駕晶片的發佈，依託於龐大的道路數據累積與長期的半導體研發投入。目前比亞迪輔助駕駛車輛保有量已突破310萬輛，每日生成的真實行駛里程超過2億公里。

比亞迪現擁有5座晶圓工廠，掌握從產品定義、架構設計、電路設計到晶圓製造、封裝、測試七大步驟，是全球唯一一家擁有晶片全流程、全鏈路製造能力的車企。自研智駕晶片的推出，代表比亞迪實現了輔助駕駛全鏈路可控，實現軟硬一體深度整合。

目前，比亞迪已擁有超7000人的晶片研發團隊，相關投入超人民幣千億元，並擁有4大晶片研發基地。