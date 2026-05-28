對大陸消費前景謹慎？傳國際投行伯恩斯坦終止覆蓋中國消費行業引議論

近期網路上流傳國際投行伯恩斯坦（Sanford C． Bernstein）一張公告，該機構26日宣布，由於高級分析師離職，將終止對中國消費行業的覆蓋，換言之，其涉及安踏、格力、海爾、美的等中國消費行業研究報告、評級、目標價和盈利預測將不再被依賴。但該消息並未被證實。有分析認為，伯恩斯坦此舉可能是對該賽道前景趨於謹慎，而大陸媒體隨即喊話別過度解讀。

伯恩斯坦是全球頂尖的獨立股票研究與經紀服務商，由法國興業銀行與聯博集團於2022年宣布合資、2024年正式運營，採取紐約、倫敦雙總部模式，核心業務包括覆蓋1000余家上市公司的獨立股票研究、現金股票執行及宏觀研究、主經紀商等增值服務。與多數依賴投行業務收入的華爾街投行不同，伯恩斯坦以獨立、深度的買方視角研究著稱，在機構投資者中享有較高聲譽。

伯恩斯坦在中國消費領域曾提出具影響力觀點，比如在2015年，通過分析星巴克和肯德基在中國的門店密度，提出了創新的「消費品滲透率模型」，在當時國際市場普遍質疑中國GDP數據的真實性時，提出不同的角度。

伯恩斯坦最近一次對中國消費市場判斷，來自於5月13日發布研報對泡泡瑪特重申看空立場，他們稱，儘管泡泡瑪特第1季收入增長75%至80%（大陸市場增長100%至105%），但該增長未反映盈利能力和可持續性，也難以判斷是健康擴張還是受益於低基數效應。

伯恩斯坦的傳聞引發市場多方揣測，其將終止覆蓋歸因於「高級分析師離職」（署名分析師Melinda Hu離開導致人才空缺），但有觀點認為，若伯恩斯坦對中國消費賽道足夠看好，完全可選擇重新招聘而非直接終止覆蓋，因此市場有說稱這件事視為消費賽道「墜落的隱喻」，也有人將其解讀為外資機構「對中國消費投下不信任票」。

上證報則在28日提出解讀稱事情沒有那麼複雜，研究機構增減跟蹤標的、切換重點研究賽道，是很常見的現象，而科技與消費的冷暖交替，是市場常態，並非中國消費不行了，而是資金潮汐的自然漲落。