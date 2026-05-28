SONY之後換LG撐不住？傳考慮出售電視業務 已找這家陸企會談

繼索尼把電視業務「出售」給了TCL後，外傳LG電子高管近日與海信高管就業務重組計畫進行協調磋商、其中包括出售LG電視業務部門可能性的傳聞，一位接近海信的業內人士表示，企業之間的交流很正常，其他都屬於猜測。

今年3月底，TCL電子與索尼簽約將設立合資公司，來承接索尼電視、音響等家庭娛樂電子硬體業務，並將由TCL電子控股。先前海信已收購了東芝電視業務。業內預測，大陸企業今後在全球電視市占還將進一步提升。

第一財經日報報導，LG電子負責電視業務的媒體娛樂解決方案部門去年虧損。先前LG電子的兄弟公司LG Display已經退出液晶電視面板製造業務。

Omdia消費電子分析師張兵認為，海信收購LG電視業務的可能性不大，因為LG電子2025年在全球彩電行業的營收排第二位、僅次於三星；LG電視去年出貨量排第四位，在三星、TCL、海信之後。「不排除LG電子在電視供應鏈上，與中國的代工廠、品牌廠商進行資源分享和合作的可能性。」

中國電子視像行業協會秘書長董敏指出，全球電視行業的發展形勢相對明朗，正處於品牌競爭格局的劇烈變動和重構中。首先，電視在相當長的時間內仍舊會是存量市場，競爭趨於激烈。其次，電視是上游供應鏈占核心甚至主導作用的行業。

董敏認為，目前大陸無論在液晶電視面板、電視整機的製造上，還是在AI應用上，都是全球中心。

群智諮詢（Sigmaintell）的數據顯示，2026年全球電視出貨量預計為2.18億台，將年減1.9%。同時，大陸面板龍頭企業在全球液晶電視面板市場佔據約七成市占。