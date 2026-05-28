快訊

明高溫略降！這2地恐有短延時強降雨 下周「薔蜜」接近北東水氣增

獨／高雄「美濃大峽谷」盜採案幕後大咖浮出檯面 市議員胞兄被約談

黃仁勳離台直奔南韓！傳下周將會三星、LG高層 布局AI新版圖

聽新聞
0:00 / 0:00

SONY之後換LG撐不住？傳考慮出售電視業務 已找這家陸企會談

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
繼索尼把電視業務「出售」給了TCL後，外傳LG電子高管近日與海信高管就業務重組計畫進行協調磋商、其中包括出售LG電視業務部門可能性的傳聞，一位接近海信的業內人士表示，企業之間的交流很正常，其他都屬於猜測。 美聯社
繼索尼把電視業務「出售」給了TCL後，外傳LG電子高管近日與海信高管就業務重組計畫進行協調磋商、其中包括出售LG電視業務部門可能性的傳聞，一位接近海信的業內人士表示，企業之間的交流很正常，其他都屬於猜測。 美聯社

索尼電視業務「出售」給了TCL後，外傳LG電子高管近日與海信高管就業務重組計畫進行協調磋商、其中包括出售LG電視業務部門可能性的傳聞，一位接近海信的業內人士表示，企業之間的交流很正常，其他都屬於猜測。

今年3月底，TCL電子與索尼簽約將設立合資公司，來承接索尼電視、音響等家庭娛樂電子硬體業務，並將由TCL電子控股。先前海信已收購了東芝電視業務。業內預測，大陸企業今後在全球電視市占還將進一步提升。

第一財經日報報導，LG電子負責電視業務的媒體娛樂解決方案部門去年虧損。先前LG電子的兄弟公司LG Display已經退出液晶電視面板製造業務。

Omdia消費電子分析師張兵認為，海信收購LG電視業務的可能性不大，因為LG電子2025年在全球彩電行業的營收排第二位、僅次於三星；LG電視去年出貨量排第四位，在三星、TCL、海信之後。「不排除LG電子在電視供應鏈上，與中國的代工廠、品牌廠商進行資源分享和合作的可能性。」

中國電子視像行業協會秘書長董敏指出，全球電視行業的發展形勢相對明朗，正處於品牌競爭格局的劇烈變動和重構中。首先，電視在相當長的時間內仍舊會是存量市場，競爭趨於激烈。其次，電視是上游供應鏈占核心甚至主導作用的行業。

董敏認為，目前大陸無論在液晶電視面板、電視整機的製造上，還是在AI應用上，都是全球中心。

群智諮詢（Sigmaintell）的數據顯示，2026年全球電視出貨量預計為2.18億台，將年減1.9%。同時，大陸面板龍頭企業在全球液晶電視面板市場佔據約七成市占。

LG 索尼 TCL 電視

延伸閱讀

家電王者撐不住？韓媒：LG考慮把電視業務賣給大陸海信集團

外企敗退 陸廠稱霸家電市場 電視八大品牌都是國產品

疑遭職場霸凌！男闖LG首爾辦公室持刀砍人 2員工重傷送醫

黃仁勳離台直奔南韓！傳下周將會三星、LG高層 布局AI新版圖

相關新聞

SONY之後換LG撐不住？傳考慮出售電視業務 已找這家陸企會談

繼索尼把電視業務「出售」給了TCL後，外傳LG電子高管近日與海信高管就業務重組計畫進行協調磋商、其中包括出售LG電視業務部門可能性的傳聞，一位接近海信的業內人士表示，企業之間的交流很正常，其他都屬於猜測。

與庫克、馬斯克同列！黃仁勳傳加入北京清華顧問委員會

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）創辦人兼行政總裁黃仁勳，已接受北京清華大學經濟管理學院的邀請，加入該學院的顧問委員會。在全球半導體局勢緊張之際，黃仁勳致力於保持與中國學術界及商界的緊密聯繫。

晶片終極材料？愛情拋棄的鑽石 正在被AI救活

AI算力基礎設施的散熱瓶頸，正將人造鑽石從「愛情故事」，推向「算力邏輯」。Wind培育鑽石概念指數28日大漲逾13%，四方達、黃河旋風漲停，惠豐鑽石漲超20%。

被取代？美科技巨擘全球大裁員引恐慌 陸學者：該關注AI改變工作方式

美國科技大廠如Meta不斷傳出一波波裁員消息，而大陸企業因為開始使用AI，開出的職缺也減少，求職不易。不論是大陸、美國，甚至全球都在焦慮AI取代勞動力的議題，上海交通大學國際與公共事務學院教授賈開接受本報專訪表示，確切而言，是工作方式產生變化。現在更應該關心，工程師群體能力的塑造以及改變產業組織結構。

對大陸消費前景謹慎？傳國際投行伯恩斯坦終止覆蓋中國消費行業引議論

近期網路上流傳國際投行伯恩斯坦（Sanford C． Bernstein）一張公告，該機構26日宣布，由於高級分析師離職，將終止對中國消費行業的覆蓋，換言之，其涉及安踏、格力、海爾、美的等中國消費行業研究報告、評級、目標價和盈利預測將不再被依賴。但該消息並未被證實。有分析認為，伯恩斯坦此舉可能是對該賽道前景趨於謹慎，而大陸媒體隨即喊話別過度解讀。

暫時未有C端商業化計劃 騰訊元寶繼續探索接入更多生活服務

字節跳動旗下「豆包」擬推出付費版，外界關注其他主流AI聊天機械人會否跟隨。騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，「元寶」暫時未有C端（消費者端）商業化計劃，但會繼續探索接入更多生活服務、微信小程序等，進而帶動電商服務等需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。