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暫時未有C端商業化計劃 騰訊元寶繼續探索接入更多生活服務

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，「元寶」暫時未有C端（消費者端）商業化計劃，但會繼續探索接入更多生活服務、微信小程序等，進而帶動電商服務等需求。圖／取自界面新聞
騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，「元寶」暫時未有C端（消費者端）商業化計劃，但會繼續探索接入更多生活服務、微信小程序等，進而帶動電商服務等需求。圖／取自界面新聞

字節跳動旗下「豆包」擬推出付費版，外界關注其他主流AI聊天機械人會否跟隨。騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，「元寶」暫時未有C端（消費者端）商業化計劃，但會繼續探索接入更多生活服務、微信小程序等，進而帶動電商服務等需求。

香港信報報導，騰訊元寶目前接入混元和DeepSeek雙模型，據湯道生透露，當前超過70%的元寶用戶選用混元模型，自研模型容許騰訊更好地提升用戶體驗，但未來會繼續為用戶提供不同選擇。

先前有消息傳出，美國批准騰訊在內約10家大陸公司，採購輝達H200晶片，問到中方進口審批情況，湯道生未有正面回應，僅表示大陸政府支持科企擴展算力，以應付人工智能的爆發性需求，而這有不同的方法可以做到。

他提到，騰訊一直與輝達、AMD、英特爾等國際晶片廠商保持長期合作關係，不單用於境內業務，也為滿足海外業務需求。同時，大陸國產晶片近年發展快速，集團加強與境內晶片廠商合作，尤其AI Agent推升推理需求，在境內將重點擴大與國產晶片廠商的合作。

全球算力緊缺下，騰訊管理層先前曾表示，算力資源會優先滿足內部需求，因此限制服務外部客戶。湯道生指出，集團今年一直增加算力，相信下半年有更多資源可服務外部客戶，例如汽車、大模型、互聯網公司等。

此外，騰訊雲今年上半年在法蘭克福及大阪新增可用區，令全球布局擴展至23個地區共66個可用區。騰訊雲高級副總裁、騰訊雲國際負責人楊寶樹稱，下半年還會一口氣在馬來西亞新增3個可用區，在南韓、泰國、印尼也有新增可用區計劃，料最遲明年第1季開設。

騰訊 美國 大陸

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