看好具身智慧前景 河南開發機器人首重實用

中國產學界正加大力量投入「具身智慧」領域。除了機器人跳舞、後空翻的噱頭外，在河南鄭州這個新崛起的中國中部「智造」中心，有更多機器人走入工業場景，接獲富士康等大型企業訂單，擔任巡檢、安檢等任務。

「具身智能（智慧）」是為人工智慧（AI）賦予身形，強化在物理世界的互動應用。2024年10月成立的「中豫具身智能實驗室」，由河南省科學院領銜組建，號稱是河南打造國家戰略科技力量的重要舉措。

28日，由大陸國台辦和中國記協組織的海峽兩岸記者聯合採訪活動來到鄭州。中豫具身智能實驗室副主任周闖闖告訴媒體，相較於一些品牌推出的跳舞機器人，目前該實驗室合作的機器人公司，更重視具身智慧在工業環境落地應用。

他舉例，目前來自富士康的機器人訂單，機器人可以執行安檢任務，把關進出人員是否合規；與河南工業大學的合作，則可用於糧倉管控，或在化工園區代替人員執行巡檢任務等。在這些場景裡，機器人的穩定性、續航性與安全性是重要條件。

周闖闖說，當更多機器人走進工廠，隨著技術成熟，未來3到5年，機器人有大概率可以走進家庭處理家務、陪護兒童，或是走進養老院。當這些機器人以矽膠包裝外表，看起來不那麼「像機器」時，這些「仿生機器人」甚至是更理想的照護員，因為他們比真人更能耐心應對嘮叨老人。

除了做一個「工具人」，具身智慧也加入人文領域。在中豫具身智能實驗室，一身豫劇打扮的機器人正不斷學習這個劇種的內涵，將來可望成為這項無形文化資產的重要傳承人。此外，去年上海戲劇學院錄取首位具身智慧機器人博士「學霸01」，相關開發團隊與中豫具身智能實驗室也有合作。

周闖闖不諱言，目前影響機器人能力最關鍵的還是在晶片，而該實驗室的機器人主要開發平台便是利用輝達（NVIDIA）的GPU。除此之外，國產化的比例已經很高。

當前多個省市的國有資源都在投入具身智慧的發展，中國市場本身還在成長，也有海外市場對中國機器人表現出興趣。不過，周闖闖指出，在電器安全、隱私法規上，中國與海外的要求都不同，對具身智慧開發海外市場是一大挑戰。

中國經營報1月底的報導指出，近兩年來，鄭州乃至河南重視機器人產業發展，密集公布了一系列相關政策文件。包括智元創新等，已有多家重要的人形機器人企業落戶鄭州，機器人核心零部件研發、整機製造、場景應用的全鏈條產業生態已初具雛形。