中美關稅談判進展 中國商務部：經貿團隊將溝通

針對中美關稅談判進展，中國商務部新聞發言人何亞東今日表示，雙方經貿團隊將保持密切溝通，商定具體安排。美國近期擬針對300億美元的中國商品評估調降關稅。

據新華社報導，何亞東28日在例行記者會上回應中美關稅談判進展的提問時表示，關稅一直是中美經貿關係中的關鍵問題之一。在兩國元首戰略引領下，中美經貿團隊圍繞關稅問題深入溝通，就有關雙邊關稅做出安排。

何亞東說，「希望美方信守承諾，為雙方拓展經貿合作創造積極條件」。同時，雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多。雙方經貿團隊將保持密切溝通，商定具體安排並盡快推動實施。

外媒報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）美東時間26日表示，華府與北京已同意成立「貿易委員會」（Board of Trade），初步將針對約300億美元的非戰略性商品，評估雙方可降低或取消哪些關稅。至於哪些中國商品可適用較低關稅，美國政府將徵詢民眾意見。