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歐盟擬擴大對陸設進口配額和關稅 陸外交部：歐盟應客觀看待經貿
歐盟負責產業政策的執行委員塞儒內（Stephane Sejourne）5月28日表示，擬擴大對中國大陸設進口配額和關稅範圍，以保護某些工業領域免受「生存威脅」。大陸外交部稱，中方從不刻意追求對歐洲的貿易順差，歐方應當全面客觀看待中歐經貿關係，恪守自由貿易承諾。
塞儒內稱，「我們將更普遍地對各行業，而非僅僅針對企業或特定原材料使用保障的條款。」他指出，歐洲的化工、金屬和清潔技術等行業正面臨「來自中國不公平競爭的毀滅式風險。」
大陸外交部發言人毛寧28日在例行記者會時表示，國際貿易是雙向選擇，不存在強買強賣。
她指出，中歐經貿關係的本質是互利共贏，中方從不刻意追求對歐洲的貿易順差。毛寧強調歐方應當全面客觀看待中歐經貿關係，恪守自由貿易承諾。中方也在密切關注歐方的動向，將採取必要措施維護自身的正當權益。
另據港媒《南華早報》日前報導，中歐貿易摩擦加劇之際，雙方官員預計將於6月開展關鍵會談。而當前歐盟正醞釀更強硬的對中國貿易政策，不僅翻炒所謂「產能過剩」指控，還意圖限制中企參與歐盟補貼與政府採購市場，著力加固本土產業壁壘。中方已被歐盟一連串針對性行動激怒，並警告歐盟將在多個領域採取反制措施。
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