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伊朗危機 陸總理李強指示擴大石油、糧食儲備容量

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
5月26日，大陸總理李強在甬舟鐵路金塘海底隧道寧波段施工現場察看掘進鋪設作業。（新華社）
5月26日，大陸總理李強在甬舟鐵路金塘海底隧道寧波段施工現場察看掘進鋪設作業。（新華社）

大陸總理李強近日赴浙江省調研，走訪石油與大宗農產品儲備基地。他指示，面對外部環境變化帶來的挑戰，做好大宗商品與重要物資儲備意義重大；要大力推進多種類型儲備設施建設，進一步擴大儲備容量。

近期中東局勢持續不穩，衝擊荷莫茲海峽航行，中國大陸3月起陸續管制化學肥料、石油及成品油出口，並加大糧食、石油等重要物資儲備容量，以確保國內糧食與能源供應。

據央視新聞，李強25日至27日在浙江省舟山市、寧波市調研。他強調，要深入貫徹落實中共總書記習近平關於「構建大國儲備體系」的重要論述和指示精神，做好大宗商品和重要物資儲備調節，強化戰略保障、宏觀調控與應對急需功能，持續提升產業鏈供應鏈韌性，加快建設大宗商品資源配置樞紐，為統籌發展與安全提供可靠保障。

報導指出，李強來到舟山國家石油儲備基地、大宗農產品儲運基地和寧波大榭商業石油儲備項目，聽取石油、糧食等儲備工作彙報，了解項目建設營運情況。

李強說，面對外部環境變化帶來的挑戰，「手中有糧，心中不慌」。做好大宗商品和重要物資儲備意義重大。要科學規劃布局，充分發揮多種主體作用，大力推進多種類型儲備設施建設，進一步擴大儲備容量。要加大科研攻關力度，推動儲備與管理技術革新，提高資訊化、智慧化水準。要深化體制機制改革，促進戰略儲備、商業儲備等協同運作，完善輪換動用與市場調節機制。

報導還指出，在浙江國際大宗商品交易中心，李強了解大宗商品資源配置樞紐建設進展，詢問交易情況。他強調，要著力打造大宗商品整合服務平台，健全多品類、全鏈條交易服務體系，積極探索期貨現貨聯動經營，「增強大宗商品價格形成機制的國際影響力」。

李強此行還前往甬舟鐵路金塘海底隧道寧波段、寧波舟山港梅山港區，考察浙江交通物流體系建設規劃，了解大宗商品運輸加工情況。

5月26日，大陸總理李強在舟山國家石油儲備基地聽取石油儲備工作匯報，了解項目建設營運情況。（新華社）
5月26日，大陸總理李強在舟山國家石油儲備基地聽取石油儲備工作匯報，了解項目建設營運情況。（新華社）

李強 伊朗 石油

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