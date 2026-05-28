中國整治跨境炒股 富途等券商清理不符資格帳戶

中國證監會22日公布整治境外券商非法跨境經營活動，並對富途等3家公司祭出巨額罰款。近日富途、長橋均對不符資格的帳戶進行銷戶處理，並要求客戶更新境外身分證明。

陸媒第一財經報導，近日富途、長橋對使用虛假證明材料開戶的帳戶、無資產和持倉的空帳戶進行銷戶處理。

同時，富途牛牛APP在「帳戶」欄新增一項「更新身分信息」快捷入口，並搭配一份「關於更新身分信息的說明」，提示客戶若持有符合要求的境外身分證明，信息更新完成後，帳戶交易、資金存取等各項業務與功能均不受任何影響。

根據該說明，境外身分證明包括：一是香港永久性居民身分證；二是香港非永久性居民身分證；三是香港工作簽證/留學簽證；四是新加坡永久居民身分證（PR）/新加坡工作准證（EP/SP/WP）/學生准證等；五是其他境外合法身分證明。

據富途牛牛客服表示，中國證監會及中國香港證監會22日祭出的兩份新規，影響的是「只持有中國內地身分證或內地護照的投資者」，其他身分類別不受影響。

富途牛牛客服還稱，根據香港證監會要求，需要對「無任何資產和持倉的空帳戶」及「使用虛假證明材料開戶的帳戶」進行銷戶處理。此前富途已於2025年下半年進行系統摸查和清理工作。

長橋致客戶的告知中也稱，監管要求清理的範圍主要針對以下兩類帳戶：使用可疑或偽造文件開立的投資帳戶；零結餘不動投資帳戶。正常合規開立、有真實資產與持倉的帳戶，不在此次清理範圍內。

報導指出，2022年12月，中國證監會推進富途、老虎非法跨境展業整治後，兩家公司雖宣稱已關閉中國大陸居民開戶通道，但仍有漏洞可鑽。一些境內投資者通過偽造「境外生活證明」，如境外地址、煤氣水電單據等，在部分跨境互聯網券商平台上開戶。