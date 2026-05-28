快訊

他吃飯巧遇黃仁勳興奮掏錢請客！AI教父幽默回：我比較有錢不用啦

雅方雪糕印簡體字遭抵制 二代千金林暄穎澄清「是出口到大陸」擋不住怒火

晚睡真的長不高！醫曝「各年齡層最佳睡覺時間」：有科學根據

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸「國家大基金」領投DeepSeek 投前估值450億美元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
DeepSeek是位於大陸杭州的「深度求索」推出的AI助手，2025年1月15日正式上線。圖為 2025年5月4日，人們在杭州文三數字生活街區的AI黑科技市集上，體驗DeepSeek的人工智能大模型。（新華社）
DeepSeek是位於大陸杭州的「深度求索」推出的AI助手，2025年1月15日正式上線。圖為 2025年5月4日，人們在杭州文三數字生活街區的AI黑科技市集上，體驗DeepSeek的人工智能大模型。（新華社）

陸媒報導指，近期大陸AI（人工智能）大模型公司DeepSeek（深度求索）首輪融資洽談已接近尾聲，參與交易談判的投資人透露，本輪融資由大陸國家集成電路產業投資基金（簡稱「國家大基金」）領投，數家市場化投資機構也在談判名單上。                           

陸媒《財經》稱，今年4月以來，大陸一級市場情緒高漲，DeepSeek成為炙手可熱投資標的，有接近交易人士表示，所有人都想接觸DeepSeek，「但沒有一個人保證百分百投進去」，且不到最後一刻，參投方和投資金額都存在變數。不過該人士最新透露，首輪融資名單在本月底已基本敲定。

此外，今年4月DeepSeek正式發布並開源全新系列模型DeepSeek-V4預覽版，推出Pro與Flash兩個版本。本次是DeepSeek自去年初以開源推理模型R1震撼全球AI市場後，規模最大的技術升級。 DeepSeek-V4-Pro在Agent能力、世界知識與推理性能三大維度，達到開源領域領先水準。

該公司指，目前 DeepSeek-V4 已成為公司內部員工使用的Agentic Coding模型，據評測反饋，使用體驗優於Sonnet4.5，交付品質接近Opus 4.6非思考模式，但仍與Opus 4.6思考模式存在一定差距。在數學、STEM、競賽型代碼的測評中，DeepSeek-V4-Pro 超越當前所有已公開評測的開源模型，取得比肩世界頂級閉源模型。

彭博日前報導，大陸長期以來限制高級官員和國企高管海外出行，這些被視為對國家具有戰略重要性的人才，在出境前須取得相關部門批准。如今，傳出官方正將這些管理措施擴大到阿里巴巴和DeepSeek等私營企業的頂尖AI專家，表明中國正加大力度保護本國技術，並繼續在AI這一關鍵領域追趕美國。

DeepSeek 大陸 基金

延伸閱讀

高通拿下字節 AI 晶片大單 預估出貨百萬顆定製化 ASIC

富蘭克林第3季投資策略 美國與新興市場雙路並進

AI需求激增台廠掀籌資狂潮 今年迄今已創歷史新高145億美元

科技股領漲亞股走勢不一 投資人關注美伊和談進展

相關新聞

與庫克、馬斯克同列！黃仁勳傳加入北京清華顧問委員會

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）創辦人兼行政總裁黃仁勳，已接受北京清華大學經濟管理學院的邀請，加入該學院的顧問委員會。在全球半導體局勢緊張之際，黃仁勳致力於保持與中國學術界及商界的緊密聯繫。

德國經長訪陸 已與陸副總理何立峰、商務部長王文濤會面

德國經濟部長賴歇（Katharina Reiche）26至29日率包含巴斯夫、西門子能源等知名德企高管40人出訪大陸，據大陸官媒報導，賴歇27日已分別與大陸國務院副總理何立峰、商務部長王文濤會面。

銅價走高但仍不敵需求旺盛 大陸「這產品」的企業已爆單

中國大陸是全球最大的銅產品生產國和消費國，銅消費量約占全球一半以上，由於銅是是AI等新興產業所必需的材料，大陸一家全球銅加工龍頭企業的負責人表示，眼下市場需求旺盛，其中新能源汽車的高壓電磁扁線產品，訂單已經排到2027年下半年，原料銅的消耗極大，每年要採購原生銅和再生銅共計約190萬噸。

大陸卡空巴交機 施壓歐洲認證C919

中國大陸與歐盟經貿爭端升高之際，外電披露，大陸民航局近期放緩批准空中巴士飛機交付，以表達對歐洲監管機構遲未認證大陸製Ｃ九一九客機的不滿。這可能引發歐中之間進一步的經貿外交齟齬。

電子業拉動 陸4月工業利潤增24.7%

據官方發布，大陸前四月規模以上工業企業利潤年增百分之十八點二，四月單月年增百分之廿四點七，創下二○二三年十一月以來最快增速。分析認為，工業經濟修復動能增強，但「供強需弱」問題仍在，加上中東局勢推升油價，未來工業利潤修復速度恐放緩，產業分化也將加劇。

長和港口風波未解…王毅會巴國外長 盼護中企權益

香港長和旗下巴拿馬運河兩端港口的特許經營權，日前遭巴國最高法院裁定違憲後，兩港口由巴方接管，引發中巴關係緊張，大陸外交部長王毅廿六日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，會見巴拿馬外長艾查時表示，希望巴方切實維護中方企業的正當權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。