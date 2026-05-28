快訊

不只陳美琪回家！20萬懸賞米克斯愛犬 台南永康「阿妹」也找到了

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

聽新聞
0:00 / 0:00

與庫克、馬斯克同列！黃仁勳傳加入北京清華顧問委員會

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
輝達執行長黃仁勳27日在台北舉行的員工大會上，向員工揮手致意。（歐新社）
輝達執行長黃仁勳27日在台北舉行的員工大會上，向員工揮手致意。（歐新社）

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）創辦人兼行政總裁黃仁勳，已接受北京清華大學經濟管理學院的邀請，加入該學院的顧問委員會。在全球半導體局勢緊張之際，黃仁勳致力於保持與中國學術界及商界的緊密聯繫。

據英國《金融時報》、路透報導，2000年10月，北京清華經濟管理學院顧問委員會由時任大陸國務院總理朱鎔基推動成立，目前主席由蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）擔任。該委員會由約65名具全球影響力的精英組成，包括Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）、微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）、Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），以及摩根大通、黑石與花旗集團等國際金融巨頭高層。

黃仁勳近日曾陪同美國總統川普訪問中國大陸，隨後傳出其同意加入該委員會的消息。分析認為，輝達作為全球AI晶片技術的龍頭，儘管面臨美國對陸出口限制的壓力，黃仁勳此時加入清華經管顧問委員會，顯示出其平衡國際政治環境，與維護中國市場關係的策略性考量。

但截至目前，輝達及北京清華尚未就相關報導、路透置評回應。據該學院資料顯示，朱鎔基至今仍擔任委員會的創始名譽主席。

黃仁勳 庫克 馬斯克

延伸閱讀

深化中國連結？金融時報：黃仁勳加入北京清華大學顧問委員會

川普「和平委員會」空轉？170億美元承諾 世銀帳戶一毛錢沒收到

黃仁勳、南韓崔泰源陸續來台 台積、輝達、SK 海力士聯盟聚焦

黃仁勳霸氣宣示：輝達三、五年後的市值 將遠高於現在水準

相關新聞

與庫克、馬斯克同列！黃仁勳傳加入北京清華顧問委員會

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）創辦人兼行政總裁黃仁勳，已接受北京清華大學經濟管理學院的邀請，加入該學院的顧問委員會。在全球半導體局勢緊張之際，黃仁勳致力於保持與中國學術界及商界的緊密聯繫。

德國經長訪陸 已與陸副總理何立峰、商務部長王文濤會面

德國經濟部長賴歇（Katharina Reiche）26至29日率包含巴斯夫、西門子能源等知名德企高管40人出訪大陸，據大陸官媒報導，賴歇27日已分別與大陸國務院副總理何立峰、商務部長王文濤會面。

銅價走高但仍不敵需求旺盛 大陸「這產品」的企業已爆單

中國大陸是全球最大的銅產品生產國和消費國，銅消費量約占全球一半以上，由於銅是是AI等新興產業所必需的材料，大陸一家全球銅加工龍頭企業的負責人表示，眼下市場需求旺盛，其中新能源汽車的高壓電磁扁線產品，訂單已經排到2027年下半年，原料銅的消耗極大，每年要採購原生銅和再生銅共計約190萬噸。

大陸卡空巴交機 施壓歐洲認證C919

中國大陸與歐盟經貿爭端升高之際，外電披露，大陸民航局近期放緩批准空中巴士飛機交付，以表達對歐洲監管機構遲未認證大陸製Ｃ九一九客機的不滿。這可能引發歐中之間進一步的經貿外交齟齬。

電子業拉動 陸4月工業利潤增24.7%

據官方發布，大陸前四月規模以上工業企業利潤年增百分之十八點二，四月單月年增百分之廿四點七，創下二○二三年十一月以來最快增速。分析認為，工業經濟修復動能增強，但「供強需弱」問題仍在，加上中東局勢推升油價，未來工業利潤修復速度恐放緩，產業分化也將加劇。

長和港口風波未解…王毅會巴國外長 盼護中企權益

香港長和旗下巴拿馬運河兩端港口的特許經營權，日前遭巴國最高法院裁定違憲後，兩港口由巴方接管，引發中巴關係緊張，大陸外交部長王毅廿六日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，會見巴拿馬外長艾查時表示，希望巴方切實維護中方企業的正當權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。