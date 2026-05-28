與庫克、馬斯克同列！黃仁勳傳加入北京清華顧問委員會

美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）創辦人兼行政總裁黃仁勳，已接受北京清華大學經濟管理學院的邀請，加入該學院的顧問委員會。在全球半導體局勢緊張之際，黃仁勳致力於保持與中國學術界及商界的緊密聯繫。

據英國《金融時報》、路透報導，2000年10月，北京清華經濟管理學院顧問委員會由時任大陸國務院總理朱鎔基推動成立，目前主席由蘋果公司（Apple）行政總裁庫克（Tim Cook）擔任。該委員會由約65名具全球影響力的精英組成，包括Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）、微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）、Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg），以及摩根大通、黑石與花旗集團等國際金融巨頭高層。

黃仁勳近日曾陪同美國總統川普訪問中國大陸，隨後傳出其同意加入該委員會的消息。分析認為，輝達作為全球AI晶片技術的龍頭，儘管面臨美國對陸出口限制的壓力，黃仁勳此時加入清華經管顧問委員會，顯示出其平衡國際政治環境，與維護中國市場關係的策略性考量。

但截至目前，輝達及北京清華尚未就相關報導、路透置評回應。據該學院資料顯示，朱鎔基至今仍擔任委員會的創始名譽主席。