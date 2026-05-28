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銅價走高但仍不敵需求旺盛 大陸「這產品」的企業已爆單

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
江銅集團德興銅礦採礦場副場長羅黎明表示，因為銅價處於高位，低品位礦石利用量會加大，今年預計會超過1,600萬噸。（央視新聞截圖）
江銅集團德興銅礦採礦場副場長羅黎明表示，因為銅價處於高位，低品位礦石利用量會加大，今年預計會超過1,600萬噸。（央視新聞截圖）

中國大陸是全球最大的銅產品生產國和消費國，銅消費量約占全球一半以上，由於銅是是AI等新興產業所必需的材料，大陸一家全球銅加工龍頭企業的負責人表示，眼下市場需求旺盛，其中新能源汽車的高壓電磁扁線產品，訂單已經排到2027年下半年，原料銅的消耗極大，每年要採購原生銅和再生銅共計約190萬噸。

據央視財經，今年以來，國際銅價持續走高，截至27日17時，倫敦金屬交易所（LME）銅價報13,638美元/噸，仍處於近年來高位。因以銅為原料的中下游產品供不應求，上游的礦場正開足馬力，滿載開採。

在江西德興的1處大型銅礦的開採作業現場，工作人員表示，礦區共有5台電鏟同步作業，正處於24小時滿載生產狀態，日均開採量達13萬噸。礦石經過磨礦、浮選等工序後，將會製成銅精礦，供應到下游冶煉企業。

負責人稱，今年以來下游企業需求旺盛，銅價持續走高，礦山獲利能力增強，過去受成本限制、效益偏弱的低品位礦石也身價上升，被納入開採序列。

江銅集團德興銅礦採礦場副場長羅黎明表示，因為銅價處於高位，低品位礦石利用量會加大，今年預計會超過1,600萬噸。為進一步擴大產能，礦場也加強了對周邊礦區的勘探力度，一些原來被視為無價值的廢礦也利用起來，努力盤活存量資源。

今年以來，倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨價格累計漲幅近10%，5月下旬站穩13,600美元/噸。大陸滬銅主力合約從3月底每噸9.2萬元人民幣漲至近10.5萬元。業內人士分析，除了下游需求旺盛，近期全球主要銅礦產區接連遭遇營運中斷問題，限制了供應端產能。同時受中東局勢影響，銅冶煉關鍵原料硫磺供應受阻，進一步加劇了銅現貨市場的緊張，共同推高銅價。

國信期貨首席分析師顧馮達表示，銅價上漲對上游銅礦企業同時帶來了機會與挑戰。從財務表現來看，第1季整個銅業採選利潤大幅提升，直接改善了企業現金流與資本開支能力。價格劇烈波動，尤其是單邊的上漲，對企業的避險能力、庫存管理水準和資金運作效率提出了更高要求。

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