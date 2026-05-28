德國經長訪陸 已與陸副總理何立峰、商務部長王文濤會面

德國經濟部長賴歇（Katharina Reiche）26至29日率包含巴斯夫、西門子能源等知名德企高管40人出訪大陸，據大陸官媒報導，賴歇27日已分別與大陸國務院副總理何立峰、商務部長王文濤會面。

路透指，賴歇27日抵達北京受訪時表示，現代經濟關係必須同時包含合作與競爭，「競爭讓我們更強，合作帶來穩定，創新帶來共同進步。」她稱德國企業並不懼怕競爭，但競爭須以一種對雙方都有利的方式來進行。她也強調，德國希望與中國保持對話，因為需要有公平的競爭環境。

據新華社，27日下午，何立峰在人民大會堂會見德國聯邦經濟和能源部部長賴歇及部分德國企業家代表，雙方就深化中德經貿合作等問題交換了意見。何立峰表示，中德互為重要經貿夥伴，兩國經貿合作基礎牢、潛力大、互補性強，希望雙方進一步鞏固傳統合作基礎，挖掘新興領域合作潛力，以高水平合作推動雙邊經貿關係持續健康發展。

據陸方新聞稿，賴歇表示，德國是中方可信賴的經貿夥伴，德經濟界看好中國經濟前景和創新實力，將持續深化對華合作。

另外，賴歇與王文濤見面時，王文濤表示，今年2月，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）成功訪華，中德兩國領導人就加強戰略溝通、堅持開放合作達成重要共識。中國「十五五」時期智能化、綠色化、融合化發展方向與德國工業4.0和低碳轉型目標高度契合。希望雙方企業把握機遇，鞏固傳統產業合作，大力拓展新興和未來產業合作，打造利益融合、相互成就的中德合作新範式。

王文濤還向賴歇提及，近期歐洲公布一系列「具有保護主義色彩的經貿限制措施」，對中歐企業合作造成嚴重干擾。他表示，中德都是製造大國、出口大國、貿易大國，是經濟全球化的受益者，應共同支持自由貿易與多邊主義，做開放包容的倡導者、互利共贏的踐行者、聚力創新的開拓者。「中方願同德方加強對話磋商，拉長合作清單，縮短問題清單，共同推動中歐經貿關係行穩致遠。」

據陸方新聞稿，賴歇則向王文濤稱，中國是德國最大貿易夥伴，也是德國最重要的外資來源國之一。德國政府支持自由貿易，反對「脫鉤斷鏈」，願與中方加強政策交流，建構基於規則的穩定、平衡、可信賴和面向未來的德中經貿關係。德方支持兩國企業在平等互利和公平競爭的基礎上，進一步擴大貿易往來和雙向投資，深化循環經濟、數位技術、人工智慧等領域合作。

德媒先前指，賴歇此行預計27日在北京訪問，28日前往廣州考察。訪陸期間，代表團將開展雙邊會談、參與商務活動，並調研在陸德企經營情況。