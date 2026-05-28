長和港口風波未解 王毅會巴國外長盼護中企權益

香港長和旗下巴拿馬運河兩端港口的特許經營權，日前遭巴國最高法院裁定違憲後，兩港口由巴方接管，引發中巴關係緊張，大陸外交部長王毅廿六日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，會見巴拿馬外長艾查時表示，希望巴方切實維護中方企業的正當權益。

據大陸外交部，王毅在與艾查會談時稱，中巴交往歷史悠久。十九世紀大量中國勞工赴巴修建鐵路、開鑿運河，為巴拿馬經濟社會發展作出奉獻。中巴建交近九年來，雙邊關係發展順利，兩國貿易額較建交前倍增。他還稱，中方一向認為中巴關係不針對第三方，也不應受第三方干擾。中方願同巴方深化務實合作，排除外部干擾，推動兩國關係健康穩定發展。

王毅提到，堅持一個中國原則是中巴建交的政治基礎。中方讚賞巴方領導人多次重申恪守一中原則，不給台灣活動空間。

據中方發布，艾查表示中國是維護多邊主義的重要力量。巴方高度重視對陸關係，深知台灣問題的重要性和敏感性，將毫不動搖奉行一個中國政策，不允許台灣在巴設立機構。巴方願同中方面向未來，在相互尊重基礎上通過建設性對話化解分歧，建立牢固信任。

巴拿馬最高法院今年一月裁定，香港長和集團旗下的巴拿馬港口公司持有的港口特許經營合約違憲。巴拿馬政府二月接管巴爾博亞港（Balboa）及克里斯托巴港（Cristobal），並暫交由航運巨頭馬士基集團和地中海航運公司營運。