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電子業拉動 陸4月工業利潤增24.7%

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

據官方發布，大陸前四月規模以上工業企業利潤年增百分之十八點二，四月單月年增百分之廿四點七，創下二○二三年十一月以來最快增速。分析認為，工業經濟修復動能增強，但「供強需弱」問題仍在，加上中東局勢推升油價，未來工業利潤修復速度恐放緩，產業分化也將加劇。

大陸國家統計局昨公布，今年前四月全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣二兆四三五八點四億元，年增百分之十八點二；四月規模以上工業企業利潤年增百分之廿四點七。

從三大類別看，今年前四月採礦業增長百分之廿六，製造業增長百分之廿點四，均比前三月增長加快；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降百分之一點九，降幅較前三月有所收窄。

大陸國家統計局統計師于衛寧解讀，前四月工業生產增長較快，工業品價格回升，帶動利潤增長加快。但外部形勢複雜多變，大陸國內供強需弱矛盾突出，部分企業生產經營困難。

其中，電子產業受需求增加、價格回升等因素帶動，利潤增長百分之一○七點七，對全部規模以上工業企業利潤增長的貢獻率達百分之四十三點八；半導體相關產業快速發展，也帶動電子專用材料製造、光纖製造、光電子器件製造產業利潤增長。

經濟學人智庫資深經濟學家徐天辰分析，利潤分化情況明顯，利潤增長主要是因為上游價格上漲與ＡＩ帶動，但受到上游成本增加及競爭加劇，下游產業仍面臨顯著獲利壓力。

中東 人民幣 油價

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