大陸卡空巴交機 施壓歐洲認證C919

中國大陸與歐盟經貿爭端升高之際，外電披露，大陸民航局近期放緩批准空中巴士飛機交付，以表達對歐洲監管機構遲未認證大陸製Ｃ九一九客機的不滿。這可能引發歐中之間進一步的經貿外交齟齬。

彭博報導指出，空巴今年前五個月僅向大陸航空公司交付十六架飛機，遠低於去年同期的四十七架。與此同時，大陸國有企業中國商飛正尋求讓大陸國產的Ｃ九一九客機，首次在亞洲以外取得認證。在歐洲，相關決定將由歐洲航空安全局作出。

大陸的Ｃ九一九客機被視為大陸打破空巴與波音全球民航客機「雙頭壟斷」的重要機型，目前僅在大陸營運。中國商飛正尋求讓Ｃ九一九首次在亞洲以外取得認證。一般來說，全新機型要取得海外監管機構認可，通常需經多年審查，但中國商飛希望加快進度。

針對空巴今年第一季商用飛機交付量創下二○○九年以來同期新低，公司先前表示，部分原因是一項「行政」問題，導致近廿架原定交付大陸的飛機暫停。空巴執行長傅里上月預估，交付將在六月底前恢復正常，但未進一步說明細節。

報導指出，Ｃ九一九的發動機和航空電子設備高度依賴西方技術，主要競爭對手是空巴Ａ三二○及波音七三七。Ｃ九一九最多可搭載一九二名乘客，主攻單通道客機市場，這也是航空業規模最大的市場之一。若能取得西方認證，中國商飛將有機會把Ｃ九一九推向全球航空公司。

大陸是全球第二大航空市場，也是空巴以機隊規模計算的最大客戶。根據空巴長期預估，未來二十年大陸預計將接收約九五七○架新飛機。

空巴回應此事時引述傅里先前說法，表示相關波折屬行政問題。歐洲航空安全局和中國商飛未回應置評請求。

新加坡聯合早報指，圍繞飛機認證展開博弈並非首次。今年稍早，美國總統川普威脅對加拿大銷往美國的飛機徵百分之五十關稅，並稱在加拿大同意批准通用動力公司旗下灣流公司部分機型前，將取消所有加拿大新飛機的認證。數周後，加拿大航空監管機構批准其餘灣流公務機型號。