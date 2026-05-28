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陸4月工業利潤增24% 兩年半最大增幅

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸半導體相關產業快速發展，帶動電子專用材料製造、光纖製造行業利潤加速增長。 （長江日報）
大陸半導體相關產業快速發展，帶動電子專用材料製造、光纖製造行業利潤加速增長。 （長江日報）

上游原材料漲價及高技術行業拉動企業獲利，大陸國家統計局公布，4月規模以上工業利潤增長24.7%，是2023年11月之後次高。今年前四月，工業利潤按年增18.2%。

從行業看，半導體相關產業快速發展，帶動電子專用材料製造、光纖製造行業利潤，分別增長6.02倍、3.48倍及51%；工業控制計算機及系統製造行業利潤，也出現1.29倍增長。

隨著國際原油價格上漲，石油加工行業在今年前4個月按年轉虧為盈，實現利潤總額404.2億元，化工行業利潤增長73.4%。新能源、AI、新一代信息技術等新興產業快速發展，帶動鋁、銅、金、鋰等有色金屬需求大幅增長，推動有色行業利潤增長1.18倍。

不過，數據顯示行業表現不均，部分下游領域承壓。分析指，工業利潤延續修復主要由上游原材料漲價及高技術行業拉動，結構性分化突出。下游受成本與需求約束而修復偏慢。利潤向更廣泛行業擴散仍需依賴內需改善及外部油價壓力緩解。

展望後市，華爾街見聞引述券商分析指出，油價對盈利的傳導或是分階段的，後續仍需警惕盈利的回落風險。參考過往經驗，在油價飆升3個月後，庫存消耗完畢後高油價對成本率的抬升或開始顯現，需求同時呈現下行壓力，企業盈利可能轉而出現下行跡象。

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