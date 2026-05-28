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陸銅箔基板龍頭 建滔又漲價了 今年累計漲幅超過40％

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸銅箔基板（CCL）龍頭建滔集團旗下廣東建滔積層板再度向客戶發出漲價函，自即日接單起，將對旗下產品進行漲價，其中，板料調漲10%，半固化片（PP）漲價20%。這也是該公司今年第4次發布漲價函，累計漲幅超過40％。

藍鯨新聞指，知情人士透露，廣東建滔積層板昨（27）日向客戶下發漲價通知，內容稱因近期銅價高漲、玻纖布價格持續上漲且供應趨緊，因此自即日起接單價格同步調整。另有PCB業者表示，原材料價格大幅上漲下，建滔集團下游客戶暫無議價空間，目前普遍執行統一售價。

上海證券報提到，這已是建滔積層板年內第4次漲價。該公司此前於3月10日宣布對板料、PP及銅箔加工費統一上調10%；4月3日再上調板料及PP價格10%；4月28日則調整FR-4銅箔基板及PP價格10%。若累計計算，今年以來漲幅已超過40%。

有銅箔基板上市公司人士說，近期銅箔基板與電子級玻纖布（電子布）價格每月漲幅超過一成，其中7628型號電子布自2025年第4季來累計漲幅已接近50%。

華創證券資深電子分析師熊翊宇指，目前核心供需矛盾並不在銅箔基板本身，而在電子布與銅箔供應端。據悉，亞馬遜、輝達及谷歌等科技企業新一代AI晶片與伺服器平台將於2026年下半年量產，帶動高階電子產品（如AI伺服器、高速交換器、網通設備）PCB與CCL的關鍵材料HVLP4銅箔需求進一步增加。

在材料端持續緊張之際，作為高頻高速銅箔基板主流基材之一的聚苯醚（PPO）樹脂亦同步吃緊。財聯社提到，目前PPO樹脂供應已呈「滿產滿銷」狀態。艾媒諮詢CEO張毅稱，M6至M8等級銅箔基板所需改性PPO樹脂供需缺口持續擴大，海外主力產能收縮與新增產能釋放緩慢，使市場供應維持偏緊。

企業方面，銀禧科技表示其PPO產品全數供應銅箔基板客戶，「能產多少，客戶就拿多少」；聖泉集團亦指出，電子級PPO樹脂同樣處於滿產滿銷，M10產品仍在認證階段。

中銀證券研報則引述艾邦高分子數據指，在AI伺服器需求帶動下，今年全球高速銅箔基板對PPO需求量有望增至約8,000噸，價格可能達每噸約人民幣80萬元。

廣東 CCL

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