高通拿下字節 AI 晶片大單 預估出貨百萬顆定製化 ASIC

美國行動通訊晶片大廠高通（Qualcomm）與TikTok母公司字節跳動（ByteDance）據傳達成AI晶片供應合作協議，高通將為字節跳動提供數百萬顆定製化ASIC（特定應用積體電路），用於支撐豆包等AI大模型的推理算力需求，但雙方均未正式官宣交易細節。

市場認為，此次與字節跳動合作，對高通而言具有重要戰略意義。過去20年，高通被視為手機晶片巨頭，透過此次與字節跳動的合作，高通正式躋身AI資料中心基礎設施的關鍵玩家行列，其業務重心已從終端擴展至AI伺服器算力市場。

該協議還涉及高通利用其半導體製造鏈，助力字節跳動將自主研發的晶片設計轉化為可量產的半導體產品。這代表著字節跳動在自研AI晶片IP路徑上邁出關鍵一步，而高通則充當其關鍵的生產製造合作夥伴。

彭博報導，高通在4月末曾表示，將在今年向某超大規模雲服務商交付首款ASIC，當天股價上漲逾13%。如今確認客戶為字節跳動，象徵高通成功打入AI基礎設施核心圈。這筆訂單不僅帶來營收，更代表技術路線獲得大型雲端業者認可。

此次採購是字節跳動鉅額AI基礎設施投入的一部分。據此前報導，字節跳動已將2026年的AI基礎設施支出計畫進一步上調至人民幣2,000億元，旨在透過大規模囤積計算資源和晶片研發，確保在AI代理時代競爭中保持領先地位。

此前，高通與字節跳動已在消費級AI硬體領域結下深厚淵源，包括Pico VR頭盔（驍龍XR平台）及近期發布的豆包AI眼鏡（高通AR1晶片）。此次合作將雙方關係從「端側互動」正式提升至「底層算力支撐」的高度。

雙方明確此次供應的所有晶片均處於美國現行出口管制允許的算力範圍內，能夠確保在全球半導體貿易合規框架下有序運行。

同時，字節跳動擴大採購大陸國產AI晶片，並透過採購高通ASIC輔以自主研發IP，構建一套多元化的算力防禦體系，降低對單一高性能GPU供應商（如輝達）的依賴。