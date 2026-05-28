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甘肅物流通道 向西拓出海口
甘肅省國際物流集團有限公司副總經理劉軍廿六日表示，集團累計發運國際貨運班列一三六五列；常態化運營的「中吉烏」鐵公聯運國際班列累計開行近五千五百車，規模位居中國前列，推動甘肅物流通道向西拓更遠「出海口」。
中新社報導，當日，甘肅官方在蘭州舉辦「企業家說」媒體見面活動。劉軍說，目前，該集團已搭建起覆蓋海內外的航空貨運網絡，開通二十一條國際貨運航線、十一條國內貨運航線，持續織密內外聯通物流網絡。二○二五年實現進出口貿易額三十三點二五億元人民幣，同比增長百分之一一二。二○二六年，中亞商品車定點班列首次開闢滿洲里口岸出境新路線，對外物流通道拓寬。
在甘肅省內物流體系建設上，該集團全面推進「一城一園、一城一倉」建設，盤活現有物流資產，補齊該省東南物流短板。同時布局新疆喀什、上海等地設立機構，聯動沿海港口，構建陸海協同的全域物流格局。
劉軍表示，為提升流通效率，集團持續創新多式聯運模式，落地跨境公路運輸通道，推行一單制、一箱制，有效降低物流成本。同時，集團還積極培育新業態，打造「供應鏈+金融+數位」模式，對接國內行業龍頭共謀發展。
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