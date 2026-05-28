甘肅物流通道 向西拓出海口

香港長和旗下巴拿馬運河兩端港口的特許經營權，日前遭巴國最高法院裁定違憲後，兩港口由巴方接管，引發中巴關係緊張，大陸外交部長王毅廿六日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，會見巴拿馬外長艾查時表示，希望巴方切實維護中方企業的正當權益。

2026-05-28 00:34