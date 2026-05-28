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大陸算力網絡 平均增速39%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家能源局組織編製的「中國人工智能+能源發展報告二○二六」廿六日發布，這是大陸能源領域首分聚焦人工智慧與能源融合發展的年度報告。

中新社報導，報告系統回顧了大陸國內外人工智慧與能源融合發展進展，深入研判大陸「人工智能+」能源發展形勢，並對下一階段重點方向作出展望。

報告稱，「人工智能+」能源已成為世界主要國家搶占未來發展主動權的重要戰略方向。人工智慧快速發展正在帶動全球算力設施用電需求持續增長。據國際能源署預測，到二○三○年，全球數據中心用電量將較二○二五年接近翻倍。

在算力設施綠色低碳轉型和算電協同方面，二○二五年，大陸已建成四十二個萬卡級智算集群，大陸全國算力中心總用電量達一千七百億千瓦時。大陸全國一體化算力網絡八大樞紐節點算力用能成為增長的主要來源，近三年平均增速約為百分之三十九點五，遠高於全社會用電量的平均增速。其中，京津冀樞紐節點、內蒙古樞紐節點用電量近三年平均增速分別達到百分之三十三點三和百分之六十六點五，反映出算力資源向重點樞紐和能源資源富集地區加快集聚。

人工智慧 大陸

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