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香港機場2號客運大樓啟用

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港機場二號客運大樓離境設施昨日正式啟用，有十五家航空公司陸續遷入，其中包括三家飛台港航線的香港本地航空公司。

香港機場二號客運大樓屬原址重建，與一號客運大樓隔路相望。二號客運大樓離境層設有八個新行段，提供一百六十個登機櫃位，其中四個行段為全新自助登機區，旅客可辦理自助登記及手機特快行李託運。旅客亦可於航空公司的登記櫃台，由地勤人員協助辦理手續。

新大樓啟用初期客運廊未同步開放，旅客完成離境登記手續後，經自助保安閘口完成保安檢查及出境等程序，仍要再乘搭旅客捷運系統，前往一號客運大樓的登機閘口登機。

港鐵機場快線機場站，連接二號客運大樓的兩個月台已啟用。城巴及龍運巴士往機場方向的路線，昨日頭班車起，會途經新大樓落客區，前往市區及新界方向的路線就維持不變，乘客可繼續在機場地面運輸中心上車。

目前有十五間航空公司決定遷入二號客運大樓，主要是香港本地和亞洲區的航空公司，飛台港航線的三間香港本地航空公司，其中香港航空昨日遷入，大灣區航空和香港快運分別在六月三日和十日遷入。其他飛台港航線的航空公司，台灣的華航長榮和星宇，香港的國泰，仍留在一號客運大樓。

長榮 華航 香港

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