復刻溫暖 阿嬤電鍋 烹台灣味

深圳文博會台灣館，今年以「懷舊黑狗兄雜貨店」為主題，復刻台灣六、七十年代街角柑仔店的溫潤記憶。老招牌、彈珠汽水、明星花露水等等，原本這些才是展場焦點，沒想到全場最受矚目的，是一位來自台灣——七十六歲的陳阿嬤。

日前，在深圳文博會上，「陳阿嬤」魏淑惠站在「黑狗兄雜貨店」布景前，身旁陳列著大同電鍋歷代機型，從經典的「大同綠」到最新的奶油粉彩色系，像一部縮寫的家庭時光機。她自然流露出的親切感，讓許多觀眾將她與記憶中的台灣家庭場景連結在一起，成為現場許多人爭相合照的「台灣阿嬤」。

「人家說『一鍋傳三代』，當年是我的嫁妝，現在要傳給我孫女。」陳阿嬤現場指著其中一個老電鍋向前來的觀眾介紹；而她的出現，恰好搭上近期潮汕電影「給阿嬤的情書」在大陸熱映，全網都在討論「阿嬤」所承載的情感與記憶。大同電鍋大陸市場負責人卓建羽表示，「大同電鍋對台灣的朋友來說，更貼近一個阿嬤的角色，傳承著一代一代的飲食記憶」。

許多觀眾看完電影，走進台灣館，突然看到「真的阿嬤」站在眼前，紛紛上前拍照、錄影、聊天，陳阿嬤瞬間成為本屆文博會現象級網紅。「看到她，就想到自己的阿嬤。」現場一位來自廣州的參觀者說，電影裡阿嬤等一封僑批等了幾十年，這裡的阿嬤用一口鍋守了一輩子。

陳阿嬤的暴紅，也讓更多觀眾走進台灣館，重新認識許多台灣品牌——富山香業、綺麗、金門一條根，以及將近一甲子的大同，而在本屆文博會上，大同除了展示經典款，也悄悄帶來了二○二六春季的「治愈系奶油暖色」新系列，讓老品牌多了一點年輕的溫柔。

這波「阿嬤現象」在文博會收穫極高關注，陳阿嬤瞬間成為現象級網紅。台商優市網總編輯林昉柔分析，深圳文博會每年追求創新，但今年意外證明——真正打動人心的不是炫目科技或昂貴展位，而是一位七十六歲阿嬤與一個可傳三代的家電。

她指出，陳阿嬤帶來的效應遠超一般代言，展會期間排隊人潮直接轉化為購買，大同電鍋展期間詢單量翻倍，「這是最有傳播力的意外，也直接帶動了品牌曝光與實質銷量」。

林昉柔進一步表示，搭上電影「給阿嬤的情書」熱潮，「阿嬤」自帶流量。陳阿嬤的成功在於「真實」，站在那裡就是台灣客廳的縮影。她認為，這給策展品牌關鍵性的啟發，在資訊爆炸的時代，「真實」才是最稀缺的流量密碼。陳阿嬤證明，一個有溫度的真實人物，擁有更高的帶貨力與品牌好感。「這種『人即ＩＰ』模式，未來更可複製到短影音、直播帶貨甚至聯名禮盒，創造延長品牌商業價值」。

本屆深圳文博會上，陳阿嬤與她身後的大同電鍋，不再只是一件展品，而成為一個有溫度的台灣符號，靜靜地說著關於家、記憶與傳承的故事。