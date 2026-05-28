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鼓勵創新 上海打造「AI微短劇」重鎮

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

上海市文化與旅遊局日前發布上海市加速人工智慧賦能微短劇高品質發展的若干措施。其中提出，布局市級「ＡＩ+微短劇」中試基地。支持企業、科研院所、大學聯合開展中試基地建設與運營，推動ＡＩ深度賦能微短劇內容生產傳播全鏈條，探索形成具有推廣示範效應的產業解決方案。支持「ＡＩ+微短劇」應用創新。

綜合陸媒報導，大陸官方為深入實施「人工智慧+」行動，加速推動人工智慧技術賦能微短劇產業高品質發展，制定這項措施。

其中，將建構「ＡＩ+微短劇」技術支撐體系，布局市級「ＡＩ+微短劇」基地。支持企業、科研院所、大學聯合開展中試基地建設與運營，推動人工智慧深度賦能微短劇內容生產傳播全鏈條，探索形成具有推廣示範效應的產業解決方案。

支持「ＡＩ+微短劇」應用創新。鼓勵企業聚焦產業典型應用場景，打造ＡＩ微短劇技能庫、ＡＩ代理。對自主研發、市場認可的智能體項目，以不超過實際研發投入百分之廿，給予最高一千萬元人民幣支持。

優化「ＡＩ+微短劇」核心要素供給。支持微短劇企業租用智能算力，對租用智能算力的主體給予支持。支持微短劇企業呼叫雲端平台部署的第三方大模型ＡＰＩ（應用程式介面）。

支持微短劇企業採購非關聯方的語料進行垂類模型訓練、ＡＩ代理應用研發。鼓勵創制資源共建共享。支持微短劇企業建立數位資產庫、ＩＰ庫。

此外，為激勵優質內容創作，將鼓勵劇本創作。對入選大陸廣電總局網路視聽節目精品創作傳播工程等評選項目，一次給予劇本版權方五萬元人民幣獎勵。對價值、內容、品質並重的優秀微短劇項目（含ＡＩ微短劇），給予最高三百萬元人民幣獎勵。

對提升城市形象、促進文商旅體展連結發展作用明顯的精品微短劇，在上述標準基礎上增加百分之五十的支持額度。

為壯大經營主體，上海將支持微短劇播出平台，培育優質微短劇廠牌，推動主流媒體創新發展，支持有條件的廣播電視台（融媒體中心）成立微短劇創作服務部門，鼓勵省級衛視頻道播出精品ＡＩ微短劇。對出品品質高、傳播效果好、社會反應佳並達到一定規模的微短劇出海企業，支持申報文化出口重點企業及項目，給予最高五十萬元人民幣獎勵。

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