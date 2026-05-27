快訊

警政署專員淪鍾文智「私家偵探」 涉洩密羈押禁見…檢調續追金流

行程滿檔！黃仁勳與林百里今晚相約「這家餐廳」 妻子女兒也出席

聽新聞
0:00 / 0:00

塞爾維亞總統到浙江嘉興 專程去看這家台資集團未來工廠

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
正在對大陸進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇，27日到訪浙江嘉興的敏實集團未來工廠，深入瞭解人形機器人等創新領域的發展。新華社
正在對大陸進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇，27日到訪浙江嘉興的敏實集團未來工廠，深入瞭解人形機器人等創新領域的發展。新華社

正在大陸進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇，27日專程來到浙江嘉興，走進台資敏實集團未來工廠。而敏實也是智元戰略合作夥伴，工廠內部署的智元機器人已用於數據獲取、物料搬運等場景。

浙商雜誌報導，令武契奇眼前一亮的，是一支隨著塞爾維亞傳統科洛舞曲起舞的機器人方陣。武契奇入神地看了許久。今年2月，他曾在貝爾格勒幽默地對機器人說「只差學會科洛舞了」。如今機器人真的為他跳了起來。

早在2018年，當多數企業還對塞爾維亞感到陌生時，敏實集團董事會主席秦榮華便果斷地在當地投資。此後短短數年間，已在當地建成10家工廠，吸納了數千人就業。其中一家工廠的開工和開業，武契奇親自出席。

2019年，敏實集團塞爾維亞洛茲尼察（Loznica）工廠舉行奠基儀式，武契奇出席並致辭。他說，敏實集團在塞設廠是塞中務實合作的又一重要成果，也是洛茲尼察市30年來迎來的最大投資項目。

2022年，該工廠舉行開業典禮，武契奇再次出席並說：「曾經的洛茲尼察長期面臨本地企業倒閉、大量工人失業的窘境，經濟復甦前景黯淡，而大陸夥伴的到來不僅將為當地創造大量就業職位，更帶來了美好生活的願景。」

近年來，敏實集團在塞爾維亞的投資力度持續加大。今年2月，敏實集團宣布，將與塞爾維亞合作建設人形機器人生產基地。此次訪陸前夕，武契奇在受訪時也提及相關合作項目。據敏實集團表示，該基地計畫在今年或明年正式啟動量產。

塞爾維亞 機器人 大陸

延伸閱讀

影／傳有意採購陸戰機 塞爾維亞總統：大家都在用中國製裝備

陸戰機輸歐 塞爾維亞擬引進殲-10Ｃ

武契奇自嘲「買不起」小米汽車 雷軍線上報價 他最後買了…

麗清法說會／傳喜訊迎重大突破 切入機器人關節控制模組供應鏈

相關新聞

塞爾維亞總統到浙江嘉興 專程去看這家台資集團未來工廠

正在大陸進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇，27日專程來到浙江嘉興，走進台資敏實集團未來工廠。而敏實也是智元戰略合作夥伴，工廠內部署的智元機器人已用於數據獲取、物料搬運等場景。

武契奇自嘲「買不起」小米汽車 雷軍線上報價 他最後買了…

中國新能源汽車加速進軍海外市場之際，北京智慧工廠一場「跨國互動」引爆全網熱議。正在中國國事訪問的塞爾維亞總統武契奇，26日參訪小米汽車北京超級工廠，一句「買不起」的幽默發言掀起話題；隨後，小米創辦人雷軍親自在微博「接梗」，雙方一來一往，被網友形容是「今年最有流量的外交名場面」。

防技術外流 中國傳嚴管DeepSeek、阿里巴巴AI人才出境

中國據報正將出行限制擴大至阿里巴巴、DeepSeek等民營企業頂尖人工智慧（AI）人才。相關人員若參與先進AI工作，且被認為對國家具有戰略重要性，出國前須取得主管部門批准。這顯示北京為保護技術、追趕美國AI發展的管控措施正在升級。

燃油車香了？新能源車崛起 燃油車降價求生 捷豹、路虎打對折

中國燃油車市場近期掀起降價潮，從豪華品牌到合資國民車、自主品牌，幾乎全線加入價格戰，部分車型降價幅度甚至超過30萬元；「燃油車又香了」、「現在是不是買油車最好時機」等話題接連登上熱搜。業界認為，這波「清倉式」降價並非單純促銷，而是新能源車快速崛起、庫存壓力高企與消費習慣改變下，燃油車市場面臨結構性轉折。

挑戰「石油美元」…斯里蘭卡買俄油擬以人民幣結算

「石油人民幣」快速崛起？路透報導，斯理蘭卡能源部長卡魯納蒂拉克25日表示，為緩解全球能源危機引發的物資短缺問題，該國正與中國和俄羅斯洽談燃料採購事宜。卡魯納蒂拉克4月曾透露，斯里蘭卡計畫從俄羅斯購買原油，並選擇人民幣作為與俄羅斯交易的結算貨幣。

國產咖啡擠壓市占 星巴克在中國跨界賣衣服 最便宜279元起

星巴克中國表示，26日起星巴克在門店上新星巴克熊店長小鎮系列。此次上線的服飾產品，全部圍繞星巴克經典IP「熊店長」設計，涵蓋背心、刺繡款T恤、連帽外套等多個品類，定價從人民幣279元到459元不等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。