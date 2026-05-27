塞爾維亞總統到浙江嘉興 專程去看這家台資集團未來工廠

正在大陸進行國事訪問的塞爾維亞總統武契奇，27日專程來到浙江嘉興，走進台資敏實集團未來工廠。而敏實也是智元戰略合作夥伴，工廠內部署的智元機器人已用於數據獲取、物料搬運等場景。

浙商雜誌報導，令武契奇眼前一亮的，是一支隨著塞爾維亞傳統科洛舞曲起舞的機器人方陣。武契奇入神地看了許久。今年2月，他曾在貝爾格勒幽默地對機器人說「只差學會科洛舞了」。如今機器人真的為他跳了起來。

早在2018年，當多數企業還對塞爾維亞感到陌生時，敏實集團董事會主席秦榮華便果斷地在當地投資。此後短短數年間，已在當地建成10家工廠，吸納了數千人就業。其中一家工廠的開工和開業，武契奇親自出席。

2019年，敏實集團塞爾維亞洛茲尼察（Loznica）工廠舉行奠基儀式，武契奇出席並致辭。他說，敏實集團在塞設廠是塞中務實合作的又一重要成果，也是洛茲尼察市30年來迎來的最大投資項目。

2022年，該工廠舉行開業典禮，武契奇再次出席並說：「曾經的洛茲尼察長期面臨本地企業倒閉、大量工人失業的窘境，經濟復甦前景黯淡，而大陸夥伴的到來不僅將為當地創造大量就業職位，更帶來了美好生活的願景。」

近年來，敏實集團在塞爾維亞的投資力度持續加大。今年2月，敏實集團宣布，將與塞爾維亞合作建設人形機器人生產基地。此次訪陸前夕，武契奇在受訪時也提及相關合作項目。據敏實集團表示，該基地計畫在今年或明年正式啟動量產。