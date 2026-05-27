中國禁跨境炒股 在香港開立投資帳戶須簽聲明書

中國監管部門明令禁止大陸居民跨境炒股，據陸媒報導，昨天起，在香港銀行開立投資帳戶，客戶需要簽署「跨境披露聲明」，確認資金來自中國大陸以外的合法來源；現有客戶未完成補簽前，投資交易功能將被暫停。

中國證監會22日明令禁止包括香港券商在內的境外券商，為境內投資者提供「買入交易」或「轉入資金」，同時點名富途證券、老虎證券以及長橋證券違規，將立案調查並沒收違法所得。香港明報23日報導，香港證監會也配合中方的整治行動。

財聯社今天報導，26日起，在香港地區銀行開立投資帳戶對客戶提供的文件有了新的要求，需要簽署資金合法來源的聲明。

報導引述一名昨天在香港某中資銀行開戶的投資人說，「開戶流程進行到一半時，被銀行工作人員叫停，需簽署新增文件並重啟申請流程」。

報導指出，新增簽署文件為「跨境披露聲明（申請投資開戶業務適用）」。有香港外資銀行人士證實，前述新增簽署相關聲明的情況確實存在，是按在地監管要求作出調整。

文件顯示，新增簽署跨境披露聲明主要內容為，開立投資帳戶本人須確認「所有用以支持投資活動以及相關結算的資金均來自中國內地以外的合法來源」；並且要求大陸居民留意，投資帳戶服務只適用於身在香港的投資者（例如在港生活或工作）且應確保資金來源合法合規。

文件還顯示，為配合香港地區的相關監管要求，該銀行可要求客戶提供相關證明文件，如未能提供，則有可能拒絕提供相關服務，已開通服務也有可能被終止。

一名香港中資銀行客服人員表示，開戶者可以親臨任何分行補簽聲明，或透過電郵回覆確認。完成補簽相關手續後，系統會於1天內恢復交易功能。未完成補簽前，投資交易功能將被暫停。帳戶不會被取消，現有持倉及資產不受影響，只是暫時無法進行新的買入交易。

香港信報25日刊登專家文章分析，中國證監會此舉象徵大陸當局日益認真看待境內居民在境外的違規投資行為，因此予以嚴厲打擊，尤其是要防範外匯流失，確保「肥水不流別人田」。

根據中信證券估計，中國證監會整治非法跨境炒股，光是在香港市場受到影響的資產規模在港幣2000億（約新台幣8000億元）至2500億元。