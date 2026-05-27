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中國展開專案行動整治內捲式競爭 直播、外賣為重點

中央社／ 台北27日電

為整治中國商業領域彌漫的「內捲式」競爭（無效益的過度競爭），中國市場監管總局近日通知，各地市場監管部門即日起至12月展開「整治內捲式競爭」專案行動，包括抽查、懲治、曝光一批從事「內捲式」競爭的經營者。其中，直播帶貨、外賣、重點工業產品等是重點打擊對象。

北京日報今天報導，這項被稱為「信用賦能整治內捲式競爭」的專案行動，明確下達4個方面的重點任務。

一是抽查一批「內捲式」競爭高發、易發領域的經營者。在直播帶貨、外賣業及重點工業產品生產等「內捲式」競爭高發易發領域，展開「雙隨機」專項抽查，並透過「國家企業信用信息公示系統」公告抽查結果，強化信用約束。並深挖細查被查出的問題線索，依法依規分類處置。

二是懲治一批「內捲式」競爭違法失信經營者。綜合運用經營異常名錄、嚴重違法失信名單管理和行政處罰訊息公示等信用監管工具，「從嚴、從快」處置一批「內捲式」競爭違法失信案件。對於涉及「內捲式」競爭的違法失信經營者從嚴實施信用修復，不得適用便利化措施。

三是曝光一批「內捲式」競爭違法失信典型案例。透過報紙、電視、網站、微信公眾號等宣傳管道，集中曝光「內捲式」競爭違法失信典型案例，形成強大聲勢和有力震懾，實現「查處一案、警示一批、教育一片」的效果，積極營造打擊遏制違法失信行為的良好氛圍。

四是形成一批制度機制建設成果。健全嚴重違法失信名單管理制度機制，加大對涉及「內捲式」競爭嚴重違法失信經營者的懲治力度。進一步健全完善長效機制，助力遏制「內捲式」競爭違法失信行為蔓延反彈態勢，確實強化懲戒效果。

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