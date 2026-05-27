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挑戰「石油美元」…斯里蘭卡買俄油擬以人民幣結算
「石油人民幣」快速崛起？路透報導，斯理蘭卡能源部長卡魯納蒂拉克25日表示，為緩解全球能源危機引發的物資短缺問題，該國正與中國和俄羅斯洽談燃料採購事宜。卡魯納蒂拉克4月曾透露，斯里蘭卡計畫從俄羅斯購買原油，並選擇人民幣作為與俄羅斯交易的結算貨幣。
斯里蘭卡全部燃料均仰賴進口，受伊朗局勢引發的能源市場動盪衝擊嚴重。當地政府為此將燃料價格上調40%，推行燃料限購政策，並將每周三定為公共假日。
卡魯納蒂拉克透露，過去兩個月，斯里蘭卡政府與中國、俄羅斯進行了積極的磋商。中方燃料供應的價格仍在洽談階段，而與俄方則尚未敲定結算方式。
卡魯納蒂拉克說，「雙方還未就結算方式達成最終共識。原則上我們不排斥使用任何貨幣結算，但實際執行方式該如何確定？目前情況就是這樣。」
卡魯納蒂拉克還表示，斯理蘭卡希望利用美國有效期至6月17日的臨時制裁豁免進口俄羅斯原油，以保障其國內唯一一座煉油廠的運轉。斯里蘭卡也有意從兩國採購成品油。
目前已有數個國家在原油交易時採用人民幣交易。伊朗自2026年初起，對中國的原油出口已100%以人民幣結算；伊拉克2026年2月後人民幣結算占比已超過60%；沙烏地阿拉伯2026年3月對中國的原油出口，人民幣結算占比已達40%至45%。阿拉伯聯合大公國部分原油交易也開始試點推進改採人民幣交易。
此外，自2022年因侵略烏克蘭遭西方制裁後，俄羅斯原油交易已全面轉向非美元結算，其中對中國的原油出口中人民幣結算占比已達90%以上。
不過這些國家使用人民幣購買國際原油不等於全面放棄美元，多數為雙邊協定下的計價/結算選擇，且常與對中國的貿易或特定買家綁定。目前全球原油貿易中人民幣占比估計仍低於5%。
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