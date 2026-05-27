武契奇自嘲「買不起」小米汽車 雷軍線上報價 他最後買了…

中國新能源汽車加速進軍海外市場之際，北京智慧工廠一場「跨國互動」引爆全網熱議。正在中國國事訪問的塞爾維亞總統武契奇，26日參訪小米汽車北京超級工廠，一句「買不起」的幽默發言掀起話題；隨後，小米創辦人雷軍親自在微博「接梗」，雙方一來一往，被網友形容是「今年最有流量的外交名場面」。

綜合中新網、北京日報等媒體報導，武契奇參觀小米汽車智慧產線及「人車家全生態」展示區時，對中國新能源車與智慧家居整合技術展現濃厚興趣，尤其對「可直接透過車內系統控制家中窗簾與家電」等智慧連動設計感到好奇，還特別向工作人員確認操作方式。

隨後，武契奇親自坐進小米本月剛發表的新車YU7 GT體驗。身高近2公尺的他在駕駛位空間適配性良好，車內播放塞爾維亞國歌時，他更頻頻點頭致意。面對記者「想不想帶一輛回塞爾維亞」提問，他攤手笑稱，「這樣的車我恐怕消費不起，但確實令人賞心悅目」。

這句自嘲意味的回答，迅速在網上掀起討論，不少中國網友直呼「武契奇太接地氣」，雷軍當晚也在微博親自回應，「總統先生，YU7標準版定價23.35萬」，被網友大讚「高情商回覆」，不僅巧妙接住外交場合玩笑，更是一次「教科書級的反向帶貨」。

不過武契奇還是買了4台小米SU7 Ultra模型車及一個同款冰箱貼，不少網友笑稱「總統最後還是下單了」。

其實，武契奇這番話並非完全客套。據公開資料，塞爾維亞總統年薪約16萬至22萬(人民幣，下同，約2.4萬至3.3萬美元)，而他試乘的YU7 GT頂配版售價超過45萬元，若未來出口歐洲後再加上關稅與運輸成本，價格可能進一步翻倍，確實超出一般日常消費範圍。

另外，武契奇在清華大學演講時透露，最小的兒子已開始學中文，但自己因為年紀太大，「學不會中文是人生最大遺憾之一」。

武契奇夫人塔瑪拉26日則現身北京秀水街「楚和聽香」美學空間，試穿淺藍色旗袍後當場驚呼「Wonderful！I love it！」影片迅速登上微博熱搜。