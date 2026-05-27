大陸加快統一大市場、AI健康發展綜合性立法

輝達布局金剛石（鑽石）散熱備受市場關注，金剛石銅複合材料近期在鄭州超算中心實現規模化應用，代表著金剛石散熱材料已走出實驗室，進入主流資料中心供應商的規模化採購清單，甚至台灣知名半導體企業近期亦赴陸考察交流。

2026-05-27 02:02