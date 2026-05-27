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大陸加快統一大市場、AI健康發展綜合性立法
據澎湃新聞，大陸司法部表示，2026年，將全面加強政府立法工作，加快研究推進全國統一大市場建設、人工智慧（AI）健康發展綜合性立法和低空經濟立法等。
在今日的國新辦「開局起步『十五五』」系列主題記者會上，大陸司法部副部長武增表示，2026年，將全面加強政府立法工作，為「十五五」良好開局提供有力法治保障。
一是制定全國統一大市場建設條例。以法規制度剛性，破除阻礙全國統一大市場建設卡點、堵點；
二是促進科技創新，推動科技強國建設。加快研究推進人工智慧健康發展綜合性立法，低空經濟立法等；
三是保障和改善民生，更好滿足人民群眾在食住醫行方面法治需求。制定實施供水、藥品、住房安全、醫療、道路運輸等方面行政法規；
四是進一步加強涉外立法，保障高水平對外開放。修改《海關法》、《對外勞務合作管理條例》等法律法規，穩步擴大制度型開放，維護中國主權、安全、發展利益。
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