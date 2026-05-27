燃油車香了？新能源車崛起 燃油車降價求生 捷豹、路虎打對折

中國燃油車市場近期掀起降價潮，從豪華品牌到合資國民車、自主品牌，幾乎全線加入價格戰，部分車型降價幅度甚至超過30萬元；「燃油車又香了」、「現在是不是買油車最好時機」等話題接連登上熱搜。業界認為，這波「清倉式」降價並非單純促銷，而是新能源車快速崛起、庫存壓力高企與消費習慣改變下，燃油車市場面臨結構性轉折。

綜合紅星、大象新聞報導，豪車品牌中，寶馬調整31款車型零售指導價，其中頂級i7 M70L直降30.1萬元，5款車型降幅逾20%；奔馳C、GLC等主力車型官方最高降幅也達到6.9萬元；奧迪降價更驚人，指導價約45萬元的奧迪A6L C8版本，裸車價已跌至26萬元左右；二線豪華品牌折扣更驚人捷豹XEL指導價34.96萬元，終端價僅17.48萬元，降幅50%幾乎腰斬；路虎攬勝極光L也出現20多萬元降幅，形同打五折。

除了豪華車，傳統合資品牌也大幅讓利；長年稱霸銷售榜的日產軒逸（Nissan Sylphy）經典版，如今終端售價最低僅約5萬元出頭；本田思域（Honda Civic）跌破10萬元；大眾邁騰B9實際落地價則降至15萬至17萬元。自主品牌方面，長安、吉利、奇瑞等車企也紛紛祭出補貼與限時優惠，部分入門車款價格甚至下探至5萬元左右。

根據乘聯分會最新數據，目前常規燃油車平均降價幅度已達17.2%，多家車廠與經銷商同步加入「清倉式」價格戰，降價規模與範圍均創下近年新高。

業內分析指出，這波燃油車價格雪崩背後，主要受到三大因素影響。

首先是新能源車快速普及。數據顯示，今年4月中國新能源汽車滲透率已突破60%，代表每10名購車者中已有超過六人選擇新能源車型。相較之下，燃油車銷量持續下滑，單月銷量僅約53萬輛，甚至在銷量排行榜前十名中，燃油車僅剩少數車型仍保有競爭力。

其次則是庫存壓力持續攀升。中國汽車流通協會公布的4月數據顯示，汽車經銷商庫存預警指數達62.1%，明顯高於景氣榮枯線；整體庫存係數達1.89，其中合資品牌高達2.24，豪華與進口品牌為1.99，均遠超1.5的警戒線。此外，油價上升與保值率下跌，也削弱消費者對燃油車的購買信心。

不過，業界普遍認為，燃油車短期內仍不會完全退出市場。在長途高頻移動、寒冷地區以及充電設施不足的區域，燃油車仍具備補能便利與機械穩定等優勢。