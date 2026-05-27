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2年半以來最大增幅！陸4月規上工業企業利潤按年增24.7%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
湖北武漢光迅科技高階光電子元件產業基地裡，工程技術人員安裝調測機器設備。 （長江日報）
湖北武漢光迅科技高階光電子元件產業基地裡，工程技術人員安裝調測機器設備。 （長江日報）

大陸國家統計局公布，4月規上工業（規模以上工業）利潤增長24.7%，是2023年11月之後次高，當時增速為29.5%。首4月增18.2%至2.44兆元（人民幣，下同）。

「規上工業」是指年主營業務收入達到人民幣2,000萬元及以上的全部工業法人單位，是大陸工業統計的核心對象。

據澎湃新聞，高技術製造業引領作用明顯，規上高技術製造業在今年首4個月的利潤按年升44.8%，拉動全部規上工業企業利潤增長7.8個百分點。從行業看，半導體相關產業快速發展，帶動電子專用材料製造、光纖製造、光電子器件製造行業利潤，分別增長6.02倍、3.48倍及51%；工業控制計算機及系統製造行業利潤，也出現1.29倍增長。

隨著國際原油價格上漲，石油加工行業在今年首4個月按年扭虧為盈，實現利潤總額404.2億元，化工行業利潤增長73.4%。新能源、AI、新一代信息技術等新興產業快速發展，帶動鋁、銅、金、鋰等有色金屬需求大幅增長，推動有色行業利潤增長1.18倍。

另外，大中型企業利潤分別增長19.7%及21.3%，小型企業增長12%；股份制企業及私營企業利潤分別增長24%及23.7%，國有控股企業增長17.1%。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，1至4月份規模以上工業企業利潤較快增長，工業品價格回升，帶動工業企業利潤增長加快，裝備製造業和高技術製造業等新動能行業引領作用明顯，工業企業效益持續改善。

人民幣 製造業 大陸

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