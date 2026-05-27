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陸創業板「七姐妹」遭大股東減持

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
寧德時代、中際旭創等「七姐妹」自2025年第4季以來，合計遭公司高層或主要股東減持約人民幣320億元（約新台幣1,480億元）。大陸股市示意圖。路透
寧德時代、中際旭創等「七姐妹」自2025年第4季以來，合計遭公司高層或主要股東減持約人民幣320億元（約新台幣1,480億元）。大陸股市示意圖。路透

大陸創業板在AI與新能源股帶動下走強，指數一度突破2015年高點。不過，寧德時代、中際旭創等「七姐妹」自2025年第4季以來，合計遭公司高層或主要股東減持約人民幣320億元（約新台幣1,480億元）。

深圳證券交易所的創業板「七姐妹」，包括寧德時代、中際旭創、新易盛、東方財富、陽光電源、勝宏科技和天孚通信，這些公司涵蓋人工智慧硬體、新能源以及非銀金融產業龍頭等目前的熱門產業。

創業板指數日前突破2015年的4,037點，一度觸及4,090點。不過，第一財經指出，自2025年下半年以來，上述七家創業板公司的董監事、高階主管或主要股東，正大幅度減持公司股票。

不過，這些公司因基本面強勁，受到大股東減持衝擊不大。尤其輝達光通訊模組供應鏈的中際旭創、新易盛股價期間漲勢凌厲，自去年第4季以來累計漲幅高達173%、91%之多。

慧研智投投資顧問李謙表示，一些創業板成長股的減持方式是採「詢價轉讓」，受讓方為至少六個月鎖定的專業機構，長期來看是股東結構的調整。對創業板成長股而言，這一趨勢不代表牛市立即終結，但會加大板塊內部的估值分化。基本面超預期、高效使用再融資的公司，長期仍具競爭優勢。

大陸

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