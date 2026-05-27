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小米第1季失色 淨利年減43%

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
小米。圖／新華社
小米。圖／新華社

記憶體價格高漲，小米首季手機業務首當其衝。小米集團昨（26）日公布今年第1季財報顯示，營收人民幣991.4億元，年減10.9%；經調整淨利潤人民幣61億元，年減43.1%。

小米昨股價下跌0.8%收在港幣29.76元，收盤價較去年高點（港幣61.45元）腰斬。由於營收及獲利雙雙衰退，為降低股價衝擊，小米昨天並宣布港幣200億元（約新台幣800億元）股份回購計畫（買回庫藏股），並宣稱公司現金儲備尚有人民幣2,206億元。

華爾街見聞報導，小米財報顯示，受到記憶體價格大漲影響，首季整體毛利率22%，年降0.8個百分點，但較去年第4季提升1.2個百分點，手機及IoT業務結構優化，盈利能力穩步修復。

小米汽車及AI等創新業務營收人民幣199億元，年增6.9%，低於市場預期，主因汽車業務目前正處於第一代SU7停售與新車型換代的產品切換期，交付量由上季度14.5萬輛下滑至8.1萬輛。

小米汽車業務分部毛利率由上季的22.7%降至20.1%，經營虧損擴大至人民幣31億元。汽車平均售價受車輛購置稅補貼及現車銷售占比提升影響，季降5.9%至約人民幣23.5萬元。

小米手機首季營收人民幣443億元，年減12.5%，出貨量由去年同期的4,180萬支降至3,380萬支，年減19.2%，主因公司主動壓縮中低端機型、優化產品矩陣所致，但高端化戰略成效持續顯現，手機平均售價（ASP）提升8.2%至人民幣1,310元，創歷史新高。

小米集團總裁盧偉冰稱，不會簡單將記憶體上漲成本轉嫁，小米正因應全新成本結構下重新定位產品，冀在產品價格、利潤及規模中取得平衡。他預計，記憶體今年首兩季急漲後，將於第3季起呈現「緩漲」，但廠商要適應成本高漲新常態。

小米 人民幣 營收

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