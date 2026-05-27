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陸企搶進鑽石散熱新賽道 台廠關注跨海考察

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
鑽石在工業領域的價值遠超過珠寶，圖為河南企業所生產的金剛石切割片。（中新社）
鑽石在工業領域的價值遠超過珠寶，圖為河南企業所生產的金剛石切割片。（中新社）

輝達布局金剛石（鑽石）散熱備受市場關注，金剛石銅複合材料近期在鄭州超算中心實現規模化應用，代表著金剛石散熱材料已走出實驗室，進入主流資料中心供應商的規模化採購清單，甚至台灣知名半導體企業近期亦赴陸考察交流。

輝達此前在GTC 2026大會上宣布的下一代Vera Rubin架構，其單晶片功耗高達2,300瓦，遠超上一代GB300的1400W，暴增64%。在這種極端熱流密度下，傳統銅鋁散熱材料已逼近物理極限。輝達並明確採用「鑽石銅複合散熱」結合「45℃溫水直液冷」的創新散熱方案。此舉旨在突破極高功耗困局，應對未來AI晶片爆發的熱能挑戰。

輝達的動作也凸顯金剛石在AI熱管理領域的核心價值，並預示著材料級創新正成為散熱賽道的新競爭焦點。大陸開源證券預計，全球金剛石散熱市場規模將從2025年0.5億美元爆發式增長至2030年152億美元，年複合增長率超過214%。

大陸金剛石生產公司惠豐鑽石表示，與當前主流散熱材料純銅、純鋁相比，金剛石熱導率上限值是前者的5.5倍、後者9.6倍，能夠以極高的效率傳導熱量。且金剛石擁有極高的熱擴散係數，能夠迅速響應晶片局部熱點的溫度變化，避免熱量淤積。這種「瞬時響應」能力對於AI晶片而言至關重要。

新華財經報導，金剛石銅複合材料近期在鄭州超算中心實現規模化應用，並使得晶片模組傳熱能力提升80%，晶片性能提升10%，溫度下降5攝氏度。

據惠豐鑽石公眾號近期發布消息稱，台灣某知名半導體企業日前蒞臨該公司考察交流。此次交流的重要環節，是雙方達成正式送樣散熱片業務計畫。顯示台灣業者也赴陸尋求資源與機會。

受惠於此，人工培育鑽石在工業級應用（包含半導體、電動車等）的占比將大幅提升。而大陸是金剛石原材料重要生產地，華源證券表示，大陸擁有全球95%的工業級人造鑽石產能，高端產能接近99%，近乎壟斷地位。

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