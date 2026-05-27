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海南自貿港引資 國際資本興趣高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「雙港聯動 鏈接全球」海南自貿港金融開放創新投資推介會廿五日在海口舉行。摩根士丹利、德國商業銀行、鼎暉投資、景順長城等一批中外金融機構高管圍繞雙港（香港、海南自貿港）聯動、跨境投融資等主題發言，釋放出對海南自貿港政策紅利的高度關注與合作興趣。

中新社報導，摩根士丹利亞洲有限公司執行董事周子涵表示，當前國際投資人正在以更加理性、長期的視角重新審視中國市場，二○二六年以來中國發行人港股ＩＰＯ平均認購率達十三點三倍，最高案例超過四十倍，國際長線資金對優質中國資產的信心正在回歸。摩根士丹利期待幫助海南企業對接國際長期資本，充分利用自貿港在制度型開放以及資金跨境流動方面的優勢，把更多國際長期資本引入海南、服務海南、扎根海南。

德國商業銀行大中華區董事長章良介紹，德國企業看重中國市場，目前在華運營德企約七千家。他透露，該行承擔了德國近百分之三十的進出口貿易融資，願為海南優化跨境資金流動提供支持，一方面服務德語區企業在瓊發展，另一方面助力海南企業開拓歐洲市場。

資管機構同樣表達了積極意向。景順長城基金副總裁衛學文介紹，公司二○二五年投資海南地方債逾人民幣一點六億元，旗下產品持有海南企業股票和債券超二十一億元，重點支持生命健康、高新技術等產業。他希望未來在跨境資管、私募投資等領域深化合作，並針對生物醫藥等高端領域加強投研。

鼎暉投資高級合夥人李磊認為，海南在航天科技、海洋經濟、新基建、高端製造等領域存在巨大結構性機遇。

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