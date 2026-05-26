記憶體衝擊Q1淨利潤年減43% 小米總裁：手機做最後漲價、漲幅最小的企業

小米集團26日晚間舉行第1季財報線上法說會，總裁盧偉冰表示，面對記憶體漲價衝擊手機獲利，不能簡單將成本上漲轉移給消費者，而要通過產品矩陣升級和軟體優化，在規模和利潤間取得平衡，要做最後一個漲價、漲幅最小的企業。

小米集團26日公布今年第1季財報顯示，營收人民幣991.4億元，年減10.9%；經調整淨利潤人民幣61億元，年減43.1%。主因記憶體漲價影響獲利。

盧偉冰說，這一波記憶體漲價週期較長，去年Q4及今年Q1、Q2漲幅較大，好消息是從Q3開始壓力將有所緩解，小米的應對策略包括：第一，在新的成本結構下重新進行產品定位；第二，動態平衡價格、規模和品類—去年三季度預判超長週期後，內部決定老產品不漲價，要做最後一個漲價、漲幅最小的企業；第三，改善產品結構、提升ASP，對沖規模下降帶來的收入波動。

儘管全行業承壓，小米手機在關鍵指標上展現出強韌性：全球市占連續23個季度穩居前三，手機均價及海外均價均創歷史新高，手機毛利率超出市場預期。盧偉冰透露，今年7、8月將發佈新一代作業系統，帶來不一樣的交互體驗。

在AI方面，盧偉冰表示，AI與物理世界深度融合是智慧科技的下一站，小米擁有10億級硬體生態入口，有機會成為AI時代的引領者。今年4月發佈的MiMo-V2.5-Pro大模型已位元列全球第一梯隊，小米還啟動了百萬億Token免費計畫。

展望未來五年，他指出公司將進入以AI重構人車家全生態的新階段。短期而言，公司需應對成本週期、需求週期與競爭週期三重疊加帶來的經營挑戰；長期而言，AI將成為驅動生態價值重塑的核心變數。公司將AI定位為貫穿手機、汽車及智慧家居的底層能力，並視其為下一階段差異化競爭的關鍵所在。

小米汽車方面，今年第1季共交付8萬856輛，主力交付車型為SU7系列。截至2026年4月30日，SU7上市10個月累計交付23.2萬輛。截至5月6日，新一代車型累計鎖單已超8萬輛，市場需求持續釋放。

5月21日，小米正式發佈YU7 ET，定位適合長途旅行的SUV車型，售價人民幣38.99萬元起，相較SU7標準版23.35萬元的價格帶明顯上移，進一步拓展高端汽車市場佈局。

盧偉冰表示，汽車業務經歷了最為艱難的爬坡階段，目前已走過最困難的時期，公司將持續投入，支撐汽車業務的長期健康增長