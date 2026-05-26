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外媒曝：北京傳收緊AI人才出境管制 擴及民營企業頂尖工程師

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博報導，大陸已將既有針對國企與科研人員的出境管控，逐步擴大至民營企業AI領域核心人才，包括新創創辦人與研究人員，相關人士出境前需取得主管部門批准，政策重點被認為在於防範技術外流。圖為上海外灘。(中新社)
彭博報導，大陸已將既有針對國企與科研人員的出境管控，逐步擴大至民營企業AI領域核心人才，包括新創創辦人與研究人員，相關人士出境前需取得主管部門批准，政策重點被認為在於防範技術外流。圖為上海外灘。(中新社)

在中美人工智慧（AI）競爭升溫之際，北京持續收緊AI關鍵科技人才的流動管理。外電報導，相關出境限制正由大陸的國企與敏感領域專家，擴大至阿里巴巴DeepSeek等大陸民營企業的頂尖AI人才，部分人員出境前須經主管部門批准。此舉凸顯AI工程師已被視為戰略性資產，政策重心也進一步向防範技術外流升級。

彭博引述多名知情人士指，大陸政府部門已開始對參與先進AI研發、且被認定具戰略重要性的人員施加旅行限制，出國前需先取得主管機關批准。消息人士稱，措施已涵蓋部分新創創辦人、研究人員及高階主管，但具體適用範圍仍不明確。

截至目前，大陸工信部尚未回應相關消息，DeepSeek與阿里巴巴亦未作出回應。

報導稱，大陸多年來對高校研究人員、核科學家及國企高管等關鍵人員實施出境管控，部分國企亦會代為保管高層護照，如今將範圍擴及民營AI人才，屬較「罕見做法」。

知情人士稱，已被告知將受到此類限制的關鍵行業人士，包括新創公司創辦人、研究人員、高層。相關人員是否被納入限制名單，並非單純依據職級或所屬公司，而是根據其對國家重要性的評估結果進行判定。目前尚不清楚這些限制措施將對整個行業的員工產生多大的影響，哪些級別的員工會受到影響，或者哪些具體職位可能會受到影響。

彭博認為，此舉凸顯頂尖AI工程師如今已被視為大陸的戰略資產。大陸的大部分頂尖AI人才都在ChatGPT時代之後出現，而且大多來自其國內的科技巨頭或民營初創企業。

然而，這些限制措施可能會削弱大陸AI公司招募和留住人才的能力，也可能加劇行業內對政府干預程度的關切。業界仍在消化關於大陸喊停Manus收購案，並要求當事人撤銷收購交易的訊息。在該案之前，英國《金融時報》曾報導指，Manus兩名聯合創始人被邊控，僅在大陸境內可自由活動。

不過，知情人士稱，大陸限制AI人員出行的計劃不一定與先前的Manus事件有關，但防範技術洩露仍然是關鍵政策目標。這項政策也可能會迫使那些有國際抱負的工程師，在職業生涯早期就做出選擇，即要麼留在大陸，要麼出國發展。

知情人士也說，一些大陸民營領域AI工程師有一段時間已被要求向有關部門報告海外旅行計劃，但這不一定是出行前申請批准的條件。

此前，美企Meta收購Manus觸礁。大陸國家發改委旗下外商投資安全審查工作機制辦公室4月27日公告，依法對該案作出「禁止投資」決定，並要求當事方撤銷交易。這也是大陸「外商投資安全審查辦法」實施來，首宗公開被叫停的AI領域外資併購案。

北京 DeepSeek 阿里巴巴 AI 工程師

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