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小米首季經調整淨利年減43% 加碼AI投入、擴大海外布局

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
小米提到，將進一步擴展海外市場，以抵銷零組件成本上升及市場競爭加劇帶來的壓力。圖／新華社
小米提到，將進一步擴展海外市場，以抵銷零組件成本上升及市場競爭加劇帶來的壓力。圖／新華社

小米公布2026年第一季財報，受零組件價格上漲與市場競爭加劇影響，營收年減10.9%，經調整淨利年減43.1%。小米持續加碼AI布局，首季研發支出年增33.4%，並預計今年AI投入至少人民幣160億元。公司表示，將進一步拓展海外市場，以因應記憶體價格高漲與大陸市場競爭壓力。

小米集團今日發布2026年第一季度財報顯示，總營收約人民幣991.42億元，年減10.9%；當期毛利人民幣218.10億元，年減14.2%；期內利潤人民幣47.35億元，年減56.5%；經調整淨利潤人民幣60.72億元年減43.1%。

從各個業務表現來看，一季度小米手機×AIoT分部收入人民幣793億元，其中智能手機業務收入人民幣443億元，IoT與生活消費產品業務收入人民幣247億元，得益於境外通路拓展及品類增加，境外IoT與生活消費產品收入創歷史新高。

智能電動汽車及AI等創新業務分部收入增長6.9%至人民幣199億元。在第一代Xiaomi SU7系列停售且交付量減少的情況下，集團第一季共交付80,856輛新車，年增6.6%。截至5月6日，新一代SU7首銷期鎖單量已超過8萬輛。

研發投入方面，一季度研發支出人民幣90億元，年增33.4%。公告解釋，小米持續加碼AI投入，今年AI投入至少人民幣160億元，未來三年投入將超過人民幣600億元。

小米方面表示，一季度全球經濟地緣不確定性、核心器件與大宗商品價格上漲、行業競爭加劇等帶來多重逆風，集團正持續優化經營效率，加碼AI等底層核心技術建設，推進「人車家全生態」戰略落地。

路透報導，小米也提到，將進一步擴展海外市場，以抵銷零組件成本上升及市場競爭加劇帶來的壓力。小米高層稱，產業必須適應高記憶體價格的「新常態」，但預期記憶體成本漲幅將從第三季開始縮小。

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