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台股旺背後產業不均衡 專家：摒除政治因素兩岸經濟能共創雙贏

聯合報／ 記者黃雅慧／杭州即時報導
海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢26日受訪剖析，當前台股是資金盤，背後是產業不均衡，如果能摒除政治外部因素，兩岸能優勢互補。記者黃雅慧／攝影
海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢26日受訪剖析，當前台股是資金盤，背後是產業不均衡，如果能摒除政治外部因素，兩岸能優勢互補。記者黃雅慧／攝影

台股站上4萬點，在股市榮景下，兩岸經濟敘事似乎正在走向不同道路，對此，海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長鄧岱賢26日受訪剖析，當前台股是資金盤，背後是產業不均衡，如果能摒除政治外部因素，兩岸能優勢互補。

對於台股4萬點高點，鄧岱賢表示，台股4萬點的高峰，不是一般的實體產業真正在往上發展，而是金融方面的運作，是一種「金融經濟」，因為台灣過去儲蓄很多錢，是資金面問題；另一方面是全世界台商感覺有風險，所以把全球的資金都撤回台灣。所以現在台股高點，其實是金融面佔了主要的因素。

此外，鄧岱賢指出，台股火熱第二個面向議題是，像台積電、聯發科一直在往上漲，但傳統產業，比如螺絲釘、工具機與石化等都在往下跌。所以台股創新高是不均衡的。

鄧岱賢進一步說，事實上很多台商過去都在大陸發展事業，事實上在台灣的上市會企業約有七成以上在大陸有投資，而這七成以上公司獲利來源，大概又有超七成是從大陸市場而來。由此可見，如果兩岸能夠摒除政治外部因素，還有外國勢力介入的話，兩岸是能互相優勢互補，共創雙贏。

鄧岱賢說，現在大陸發展遇到一個瓶頸是，美國限制台灣7奈米以下晶片輸出大陸，導致大陸高科技受到限制，所以大陸努力自行研發；第二是大陸會去跟其他國家買。其實本來可以直接交流採購，現在得迂迴進行，找其他國家做中介。因此，他覺得台商或是青年應該考慮，如果真正有專業的技術，其實可以配合大陸市場，會是蠻好的選擇。

台晶（寧波）電子董事長陳闕上鑫26日於「2026浙江台灣周」會後受訪指出，中美貿易戰多年一直在抵制高端產品在中國製造，但他認為產品發展，如果是技術領先，「再怎麼不要，他也要來跟你來對談」。他認為，對於中國，只有深耕在大陸找更好的產品，找到更好的市場；對於美國，中國它有著一定的準備。市場不是只有美國而已，還有歐洲、東南亞國家都需要廠商，只要你有產品就有市場。他說，到大陸發展，只要產品具有競爭力，既有市場的需求，是不用懼怕的。

台晶（寧波）電子董事長陳闕上鑫26日受訪稱，到大陸發展，只要產品具有競爭力，既有市場的需求，是不用懼怕的。記者黃雅慧／攝影
台晶（寧波）電子董事長陳闕上鑫26日受訪稱，到大陸發展，只要產品具有競爭力，既有市場的需求，是不用懼怕的。記者黃雅慧／攝影

台股 兩岸 台商

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