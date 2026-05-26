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AI支付突破3億筆 支付寶發布全球首個AI錢包、Token Pay

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
支付寶26日宣布，「AI支付」已完成3億筆AI智慧體支付、支持95%通用智慧體框架，成為全球首個大規模商用的AI原生支付基建。同時，支付寶發布全球首個Token Pay服務和AI錢包產品，連同此前推出的AI付與AI收，構建了面向AI時代的全棧AI原生支付體系。瀟湘晨報
支付寶26日宣布，「AI支付」已完成3億筆AI智慧體支付、支持95%通用智慧體框架，成為全球首個大規模商用的AI原生支付基建。同時，支付寶發布全球首個Token Pay服務和AI錢包產品，連同此前推出的AI付與AI收，構建了面向AI時代的全棧AI原生支付體系。瀟湘晨報

支付寶26日宣布，「AI支付」已完成3億筆AI智慧體支付、支持95%通用智慧體框架，成為全球首個大規模商用的AI原生支付基建。同時，支付寶發布全球首個Token Pay服務和AI錢包產品，連同此前推出的AI付與AI收，構建了面向AI時代的全棧AI原生支付體系。

這也是繼快捷支付、掃碼支付分別助力電商時代、移動互聯網時代之後，支付寶再次以創新的AI支付助力AI時代。

澎湃新聞報導，螞蟻集團CEO韓歆毅表示，支付寶要做 Agent 時代的連接器和賦能器。進入到智慧體經濟時代，商業的本質以及AI最終服務於人這兩點並無變化。不同的是，支付的主體由人變為AI Agent 執行，服務的連續性由算力調度保障，並支持無感支付。

韓歆毅指出，基於服務的場景碎片化，極小額支付成為新的需求，AI支付在內容消費、資料授權等場景將廣泛應用，而支付的成本也將大幅下降，並啟動長尾經濟，支付的形態也由此發生新的革命，支付演變為價值調度的中樞，承載多維數位資產的流通及價值轉換。

即日起，用戶上支付寶搜索「AI錢包」即可體驗。支付寶AI錢包支援用戶在支付前、支付中對「智慧體任務」即時管理，並提供支付後的帳單查詢，實現智慧消費全程可視。

支付寶還推出了Token支付綜合解決方案「Token Pay」，說明大模型公司一站式解決全球用戶訂閱、Claw端內一鍵充Token等需求。讓用戶可用多種方案隨時隨地充值，確保智慧體任務有序穩定運行。

而MiniMax、階躍星辰26日官宣與支付寶達成深度合作，旗下多個AI原生產品採用支付寶定製化AI支付全棧方案，覆蓋Token充值、會員訂閱、行銷等場景。

支付寶表示，目前，支付寶AI支付已支持95%的通用智慧體框架。如千問、JVS Claw、Claude code、Hermes Agent等通用智慧體，千問AI眼鏡、Rokid、未來智慧AI耳機等智慧設備，理想汽車、奇瑞、吉利、東風等智慧座艙，以及TRAE SOLO、Qoder、扣子等頭部AI工具平台。

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