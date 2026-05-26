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突遭下架4個月 大陸爆紅獨居者App「死了麼」宣布回歸改名了

中央社／ 上海26日電
中國獨居者App「死了麼」1月爆紅後突遭下架，如今更名為「在麼在麼」回歸市場。 路透
中國獨居者App「死了麼」1月爆紅後突遭下架，如今更名為「在麼在麼」回歸市場。 路透

中國獨居者App「死了麼」1月爆紅後突遭下架，如今更名為「在麼在麼」回歸市場，正等待應用程式商店審核發布。此外，該團隊已獲得融資，還與杭州官方合作，在部分街道先行試點。

據陸媒第一財經報導，為獨居族群打造的輕量化安全工具「死了麼」App在今年1月爆紅，該App最初功能簡單，僅每日簽到與超時郵件提醒，但精準擊中1.25億中國獨居人口的安全焦慮，1月中旬曾連續多天登頂蘋果應用商店付費榜，用戶量暴漲800倍。

但該App在1月15日突遭下架，團隊並未透露原因。

經過4個月，「死了麼」App宣布回歸，改名為「在麼在麼」。創辦人呂功琛受訪時表示，新名字從網路上徵集而來，團隊認為「在麼在麼」是日常社交生活中可能經常會用到的打招呼用語，也比較好記住。

根據團隊的介紹，升級後的「在麼在麼」有大字體、簡介面、少操作、高容錯的設計，更加適合老人使用，每天透過智慧手機即可完成簽到，連續兩天未簽到，系統會自動提醒子女或緊急聯絡人。

呂功琛表示，目前公司團隊從3人增加到4人，仍然是小團隊作戰，但這一次產品會完善很多，「在麼在麼」將是一個軟硬體結合的服務，App目前已在各個應用商店通過審核，等待發布。

報導指出，在爆紅期間，「死了麼」多次傳出融資消息，估值每天都在更新，從一開始的人民幣千萬元（約新台幣4600萬元，下同）飆升至後來的近億元。呂功琛表示，公司主體「月境未來」已在4月完成融資交接，公司出讓了約10%的股權，融資千萬元，目前估值近億元。

此外，杭州市上城區數據資源管理局也在1月底與該團隊聯繫，雙方達成合作。目前「在麼在麼」已先行在杭州市上城區南星街道開啟試用，並發放手環。該街道高齡化程度較高，不少獨居老人有需求。

據報導，針對沒有智慧手機的高齡老人，南星街道與「在麼在麼」共同推出了實體「安全扣」。這是一個小小的按鈕，老人可以掛在身上或放在隨手可及之處，遇緊急情況一鍵觸發，同步通知子女和社區守護專員。

APP 大陸 獨居

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