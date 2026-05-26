深圳十五五規劃綱要 大力發展AI終端等新興支柱產業

「深圳市國民經濟社會發展第十五個五年規劃綱要」（簡稱「深圳十五五規劃綱要」）26日發布，其中提出，搶抓風口賽道重要機會，大力發展人工智慧終端、低空經濟、具身智能機器人、海洋經濟、商業航天等一批新興支柱產業。

「綱要」指出，加速人工智慧手機和電腦、智能家庭、智能穿戴等新一代智能終端研發應用，積極推動全身智能、全車智能、全屋智能規模化應用。

建構低空經濟發展的規則規制、基礎設施、設備產業等體系，優化空域保障，拓展場景業態，鞏固提升國際競爭力。

提升具身智慧機器人發展能級，在關鍵核心零部件、人工智能與機器人融合、多模態感知、高精度運動控制、靈巧操作等方面取得突破，打造全球具身智能科技創新與產業發展高地。

「綱要」表示，做大做強海洋油氣、船舶海工裝備、海洋電子訊息、海洋生物醫藥等海洋經濟新增長點。

「綱要」也提出，統籌推進智算晶片研發製造、算力設施建設和模型算法發展，打造高效易用的人工智慧技術底座。至2030年，全市實時可用算力規模超150EFlops，國產晶片部分指標和算力集群達到國際先進水平，形成能力強大、支撐全面應用的大模型底座。

實施數位化轉型行動，推動製造業數位化改造全覆蓋，大力發展基於開源鴻蒙作業系統（Open-Harmong）和第五代精簡指令集（RISC-V）晶片構建的嵌入式軟體、基礎軟體模組，打造一批工業互聯網應用示範場景，促進資料共用、柔性生產。

「綱要」提到前瞻布局第六代移動通信（6G）、生物製造、未來能源、量子科技、腦機介面、細胞與基因等未來產業，建立健全投入增長和風險分擔機制，構建創新策源、轉化孵化、應用牽引、生態營造的未來產業培育全鏈條。